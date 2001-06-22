Раздел: Невероятное
NASA показало красочный снимок Юпитера
Красочный снимок с причудливыми облаками газового гиганта напоминает полотна Ван Гога и Мунка.
NASA опубликовало красочное фото Юпитера, на котором запечатлены его облака. Причудливые хаотичные разводы напоминают больше полотна художников Винсента Ван Гога и Эдварда Мунка. Снимок был опубликован на сайте агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Изображение было сделано автоматической межпланетной станцией Juno. Яркие пятна на снимке являются либо аммиаком, либо водой.
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Ранее сообщалось, что NASA сообщило об обнаружении органических молекул на Красной планете.
NASA опубликовало красочное фото Юпитера, на котором запечатлены его облака. Причудливые хаотичные разводы напоминают больше полотна художников Винсента Ван Гога и Эдварда Мунка. Снимок был опубликован на сайте агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Изображение было сделано автоматической межпланетной станцией Juno. Яркие пятна на снимке являются либо аммиаком, либо водой.
Читайте также: Впервые зафиксирован двойной выброс материи черной дырой
Ранее сообщалось, что NASA сообщило об обнаружении органических молекул на Красной планете.
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