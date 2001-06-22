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NASA показало красочный снимок Юпитера

NASA показало красочный снимок ЮпитераКрасочный снимок с причудливыми облаками газового гиганта напоминает полотна Ван Гога и Мунка.

NASA опубликовало красочное фото Юпитера, на котором запечатлены его облака. Причудливые хаотичные разводы напоминают больше полотна художников Винсента Ван Гога и Эдварда Мунка. Снимок был опубликован на сайте агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Изображение было сделано автоматической межпланетной станцией Juno. Яркие пятна на снимке являются либо аммиаком, либо водой.

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Ранее сообщалось, что NASA сообщило об обнаружении органических молекул на Красной планете.

NASA показало красочный снимок Юпитера
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 Теги: NASA, Юпитер

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Сегодня, 13:56 » Автор: Богдан Процив
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