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Специалистам NASA удалось значительно снизить шум самолета

Специалистам NASA удалось значительно снизить шум самолетаЛетать будут на 70% тише.

Технология разработанная специалистами NASA, позволяет значительно уменьшить шум, создаваемый самолетами при посадке, и улучшить условия жизни вблизи аэропортов. Об этом сообщают в NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Так, за счет одновременного применения нескольких приемов уровень шума испытательного самолета Gulfstream III удалось снизить более чем на 70%. Уточним, что речь идет только о шуме планера, но не о шуме работающих двигателей.

Для этих целей разработчики использовали пористые или перфорированные обтекатели шасси, не жертвуя аэродинамическим сопротивлением. Кроме того, специалисты использовали доработка ниши шасси, включающая установку элементов на передней кромке, заполнение задней части ниши пеной и установку сетки, сглаживающей воздушный поток.

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Вместе с тем, чтобы уменьшить шум крыла, NASA использовало экспериментальный гибкий закрылок, ранее разработанный в рамках проекта ACTE, представлющий собой бесшовную конструкцию.
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 Теги: NASA, самолеты

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Сегодня, 17:06 » Автор: Богдан Процив
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