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Прошлые поколения оказались нетерпеливыми

Прошлые поколения оказались нетерпеливымиУченые выходили из помещения, оставляя сладости на столе.

Сегодняшние дети оказались намного более терпеливыми, чем их сверстники из 1960 годов — большинство из них готовы подождать и получить больше сладостей, чем съесть одну конфетку сразу, сообщает пресс-служба университета Миннесоты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

"Несмотря на то, что мы живем в эру мгновенного удовлетворения всех пожеланий, в том числе благодаря интернету и смартфонам, наше исследование показывает, что дети сейчас умеют лучше контролировать себя, чем в 1960 и 1980 годах. Это опровергает устоявшееся представление взрослых о том, что сейчас дети стали гораздо нетерпеливее", — рассказывает Стефания Карлсон (Stephanie Carlson) из университета Миннесоты (США).

Способность контролировать себя и не совершать импульсивные поступки является одной из уникальных черт человека, которая, как сегодня считает большинство ученых, отсутствует у практически всех остальных животных. Потеря самоконтроля сегодня считается одним из основных признаков или причин развития ожирения, наркотической и алкогольной зависимости, а также ряда других болезней.

Еще в конце 1960 годов американский ученый Уолтер Мишел (Walter Mischel) заметил любопытную закономерность — высокий уровень самоконтроля в детстве и взрослой жизни был напрямую связан с высоким уровнем интеллекта и успехом в жизни, и наоборот. Впоследствии эти выводы многократно подтверждались, и сейчас никто не сомневается в их справедливости в отношении людей.

В рамках этого эксперимента ученые приглашали детей в лабораторию, усаживали их перед собой и показывали набор из нескольких сладостей, объясняя, что они получат двойное количество конфет, печенья и зефира, если они подождут 15 минут. После этого ученые выходили из помещения, оставляя сладости на столе, и тайно следили за тем, уступят ли дети соблазну или нет.

Карлсон и ее коллеги проверили, как изменилась ситуация за последние полвека. Для этого они сравнили результаты аналогичных экспериментов, которые их лаборатория проводила в промежутке между 1960 и 2010 годами, и организовали небольшой соцопрос среди пяти сотен взрослых американцев, имеющих одного ребенка или несколько детей.

Что интересно, реальные результаты "зефирного теста" и мнения взрослых были диаметрально противоположными — в реальности, дети стали терпеливее и лучше контролировали свои эмоции, тогда как больше 70% родителей думало, что все обстоит наоборот.

В среднем, современные дети готовы ждать на две и одну минуту дольше, чем их сверстники из поколений 1960 и 1980 годов, и при этом они в среднем имели чуть более высокий IQ, чем их предшественники.

Как полагают ученые, и то и другое связано между собой — рост уровня IQ связан с улучшением дошкольного и раннего школьного образования, а повышение уровня интеллекта, в свою очередь, сделало детей более терпеливыми.

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Вдобавок, интеллектуальные способности и самоконтроль юных американцев мог улучшиться из-за той вещи, на которую постоянно жалуются родители — их увлечения телефонами и другими электронными гаджетами с сенсорным экраном. Подобные устройства, как заключают Карлсон и ее коллеги, заставляют детей быстрее осваивать азы абстрактного мышления и планирования своих действий, что могло помочь им стать более терпеливыми.
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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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