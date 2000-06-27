Раздел: Невероятное
NASA предупредило о приближении опасного астероида
Специалисты представили план спасения Земли В NASA предупредили о приближении опасного астероида к нашей планете.
Ученые отметили, что в случае столкновения с Землей, около 95% всех астероидов способны вызвать глобальную катастрофу. Однако пока речь идет о конкретном астероиде, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
При возможном столкновении небесное тело может привести к катастрофическим последствиям. По данным ученых, при падении астероид может уничтожить город размером с Нью-Йорк. Специалисты американского космического агентства сообщили, что столкновение может произойти в ближайшие 25 лет. 20 июня 2018 года в NASA представили масштабный план защиты Земли и прогнозирования потенциальной угрозы от огромных астероидов, сообщает FoxNews. План детализирует шаги, которые должны сделать США, чтобы избежать столкновения с астероидами и кометами.
Пока опасные небесные тела находятся в пределах 30 000 000 километров от планеты. "Нация уже имеет значительные научные, технические и операционные возможности, чтобы предотвратить столкновение с астероидами", - заявил ответственный за планетарную защиту NASA Линдли Джонсон. "Реализация национальной стратегии и плана действий по защите от околоземных объектов увеличит готовность нашей страны, а также расширит сотрудничество с международными партнерами для эффективного реагирования в случае возникновения угрозы столкновения с астероидом", - отметил специалист.
Правительство США также имеет ряд стратегических целей, в частности совершенствование технологий обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов, укрепление международного сотрудничества по этим вопросам, и отработка вариантов действий на случай чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что бюджет планетарной обороны NASA составляет 150 млн долларов в год.
Читайте также: В NASA предупредили о приближении Апокалипсиса
По данным ученых, существует более 18 300 зарегистрированных околоземных объектов. Более 8000 из них достигают 100 метров и больше. NASA выделяет около 95% астероидов, которые достаточно большие, чтобы вызвать глобальную катастрофу. Однако ученые заверили, что ни один из них не угрожает Земле в этом веке.
Ученые отметили, что в случае столкновения с Землей, около 95% всех астероидов способны вызвать глобальную катастрофу. Однако пока речь идет о конкретном астероиде, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
При возможном столкновении небесное тело может привести к катастрофическим последствиям. По данным ученых, при падении астероид может уничтожить город размером с Нью-Йорк. Специалисты американского космического агентства сообщили, что столкновение может произойти в ближайшие 25 лет. 20 июня 2018 года в NASA представили масштабный план защиты Земли и прогнозирования потенциальной угрозы от огромных астероидов, сообщает FoxNews. План детализирует шаги, которые должны сделать США, чтобы избежать столкновения с астероидами и кометами.
Пока опасные небесные тела находятся в пределах 30 000 000 километров от планеты. "Нация уже имеет значительные научные, технические и операционные возможности, чтобы предотвратить столкновение с астероидами", - заявил ответственный за планетарную защиту NASA Линдли Джонсон. "Реализация национальной стратегии и плана действий по защите от околоземных объектов увеличит готовность нашей страны, а также расширит сотрудничество с международными партнерами для эффективного реагирования в случае возникновения угрозы столкновения с астероидом", - отметил специалист.
Правительство США также имеет ряд стратегических целей, в частности совершенствование технологий обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов, укрепление международного сотрудничества по этим вопросам, и отработка вариантов действий на случай чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что бюджет планетарной обороны NASA составляет 150 млн долларов в год.
Читайте также: В NASA предупредили о приближении Апокалипсиса
По данным ученых, существует более 18 300 зарегистрированных околоземных объектов. Более 8000 из них достигают 100 метров и больше. NASA выделяет около 95% астероидов, которые достаточно большие, чтобы вызвать глобальную катастрофу. Однако ученые заверили, что ни один из них не угрожает Земле в этом веке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
479
0
Также советуем посмотреть
- Детеныши бегемотов в подборке забавных фоток
- Мужчина оригинально спародировал типичные «пляжные» фотки
- Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни
- Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах
- Дизайнеры потрудились над созданием самой странной в мире обуви
- Патриотизм пошел на спад: в России изменилась риторика на телевидении
- И смех, и грех: китаец умудрился сжечь номер, делая девушке предложение
- Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
- На Донбассе ликвидированы два боевика
- В США детеныш снежного человека перепугал туристов
- Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
- Бюджетні «дірки» таки є
- «Бензиносодержащий продукт»: в Сети смеются над качеством топлива в Крыму
- Не «потоки», а деньги для госбюджета
- ФИФА: главное, не кричать глупостей на стадионах
- Прикол дня: девушки помогли испуганному аллигатору перейти дорогу
- В «ЛНР» вдруг решили вновь считать себя Украиной
- В Украину не пустили российского телеведущего
- Хочу сказать о Сенцове
- На Херсонщине заключенные сбежали из СИЗО
- Россиянка попала в Google Maps, оттаскав соперницу за волосы
- Навіщо Таруті виступати проти «третього сектора»
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
- Нафтогаз решил шантажировать Евросоюз
- Нельзя оправдывать преступный режим
- Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею
- «Русский мир» в Крыму показали одним красноречивым снимком
- В ОБСЕ рассказали о ранении жительниц Ясиноватой и Докучаевска
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
- Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч
Оставьте свой комментарий