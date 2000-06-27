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NASA предупредило о приближении опасного астероида

NASA предупредило о приближении опасного астероида Специалисты представили план спасения Земли В NASA предупредили о приближении опасного астероида к нашей планете.

Ученые отметили, что в случае столкновения с Землей, около 95% всех астероидов способны вызвать глобальную катастрофу. Однако пока речь идет о конкретном астероиде, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

При возможном столкновении небесное тело может привести к катастрофическим последствиям. По данным ученых, при падении астероид может уничтожить город размером с Нью-Йорк. Специалисты американского космического агентства сообщили, что столкновение может произойти в ближайшие 25 лет. 20 июня 2018 года в NASA представили масштабный план защиты Земли и прогнозирования потенциальной угрозы от огромных астероидов, сообщает FoxNews. План детализирует шаги, которые должны сделать США, чтобы избежать столкновения с астероидами и кометами.

Пока опасные небесные тела находятся в пределах 30 000 000 километров от планеты. "Нация уже имеет значительные научные, технические и операционные возможности, чтобы предотвратить столкновение с астероидами", - заявил ответственный за планетарную защиту NASA Линдли Джонсон. "Реализация национальной стратегии и плана действий по защите от околоземных объектов увеличит готовность нашей страны, а также расширит сотрудничество с международными партнерами для эффективного реагирования в случае возникновения угрозы столкновения с астероидом", - отметил специалист.

Правительство США также имеет ряд стратегических целей, в частности совершенствование технологий обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов, укрепление международного сотрудничества по этим вопросам, и отработка вариантов действий на случай чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что бюджет планетарной обороны NASA составляет 150 млн долларов в год.

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По данным ученых, существует более 18 300 зарегистрированных околоземных объектов. Более 8000 из них достигают 100 метров и больше. NASA выделяет около 95% астероидов, которые достаточно большие, чтобы вызвать глобальную катастрофу. Однако ученые заверили, что ни один из них не угрожает Земле в этом веке.
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 Теги: NASA, астероид

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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