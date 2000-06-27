NASA предупредило о приближении опасного астероида

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Ученые из NASA представили широкой публике новую угрозу для нашей планеты. Она была показана в виде карты потенциально опасных для Земли астероидов. Столкновение с такими космическими объектами может привести к ужасным и необратимым последствиям для всего живого на планете.