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Раздел: Невероятное  
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На Полтавщине видели необычное насекомое

На Полтавщине видели необычное насекомое Кордулегастер кольчатый занесен в Красную книгу Украины.

В Национальном природном парке "Нижнесульский" можно наблюдать редкое насекомое, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Полтава

Об этом рассказала энтомолог парка.

По ее словам, стрекоза под названием Кордулегастер кольчатый (или Булавобрюх Болтона) - очень редкая, на территории парка (а именно - в урочище Свинокал) встречаются единичные особи. Кордулегастер кольчатый занесен в Красную книгу Украины.

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Личинки его развиваются в проточных водоемах. А причиной снижения численности является химическое и органическое загрязнение водоемов.
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 Теги: Полтавская область, насекомое

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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