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Ученые сделали удивительное открытие об атмосфере Земли

Ученые сделали удивительное открытие об атмосфере ЗемлиАтмосфера на Земле начала формироваться благодаря грибам, считают исследователи из Лидского университета в Великобритании.

Богатая кислородом атмосфера образовалась на Земле благодаря растениям. Однако, по мнению исследователей, на ранних этапах растения еще не были достаточно развиты, чтобы самостоятельно обеспечивать планету кислородом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

В этом им помогали грибы, доставляя фосфор от скал к растениям, тем самым стимулируя фотосинтез. К такому выводу ученые пришли после ряда лабораторных экспериментов с видами грибов, появившимися еще в древности и сохранившимися до наших дней, и компьютерного моделирования.

Разные виды грибов обменивались с растениями фосфором и углеродом с разной скоростью, влиявшей, в свою очередь, на скорость выработки кислорода.

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Грибы, возможно, появились раньше растений – в частности, благодаря способности извлекать минеральные вещества из скал, отмечают исследователи. Их взаимодействие с растениями, очевидно, было взаимовыгодным: растения при фотосинтезе выделяют углерод, необходимый грибам.
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 Теги: Земля, открытие

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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