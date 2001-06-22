На Земле зафиксировали рекордно низкую температуру

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Рост среднегодовой температуры на не более чем 3 градуса Цельсия спровоцирует увеличение числа ураганов, наводнений и засух.

При таких низких температурах атомы и молекулы перестают двигаться на атомарном и субатомном уровне, а вещество переходит в особое состояние - квантовое.

Ученые говорят, что с помощью спутниковых наблюдений им удалось выявить, какое место на планете является самым холодным. Оно находится на Южном полюсе нашей планеты. Здесь, в самом центре Антарктики была зафиксирована температура в минус 93,2 градуса по Цельсию.