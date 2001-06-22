Раздел: Невероятное
На Земле зафиксировали рекордно низкую температуру
Ученые поясняют, что данные температуры, полученные из приземного воздуха.
Как вы считаете, где находится самое холодное место на Земле? Наверное, сейчас многие из вас подумали об Оймяконе, потому что что-то где-то слышали. Но, нет. Оймякон всего лишь самое холодное место на просторах России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на HI-NEWS.RU.
В 1926 году там была официально зафиксирована температура в -71,2 градуса Цельсия (по неофициальным данным в 1938-м — −77,8 градуса Цельсия). Но на Земле есть гораздо, гораздо более холодные места. Настолько холодные, что Оймякон выглядит на их фоне настоящим теплым курортом.
Взять хотя бы Антарктиду, в разных местах которой в разное время фиксировался абсолютный минимум температуры на нашей планете. И похоже ученые наконец обновили рекорд этого минимума.
Международная команда гляциологов, изучающая природные льды на поверхности Земли, провела анализ спутниковых данных наблюдений за Антарктидой и зафиксировала температуру в -98 градусов Цельсия в восточной части антарктического плато. О своих наблюдениях ученые поделились в журнале Geophysical Research Letters.
«Никогда не был в таких холодных условиях и надеюсь, что никогда не буду. Каждый вздох здесь будет очень болезненным. Высока вероятность глубокого обморожения гортани и легких при вдыхании», — поделился в интервью USA Today Тэд Скамбос из Колорадского университета в Боулдере.
Настолько низкая температура, как показали спутниковые данные, была зафиксирована в нескольких небольших низинах (глубиной до 3 метров) восточной части Антарктиды во время безоблачной и сухой погоды.
Исследователи уточняют, что новые данные о минимуме температуры были получены с помощью нескольких спутников: Terra и Aqua аэрокосмического агентства NASA, а также нескольких спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований (США). Под анализ попали данные собранные с 2004 по 2016 годы. За этот период ученые почти сотню раз фиксировали падение температуры до минимального значения. Чаще всего снижение отмечалось в июне, июле и августе.
Ранее рекорд температурного минимума был зафиксирован в июле 1983 года советскими учеными со станции «Восток». Тогда столбик термометра опустился до -89,9 градусов Цельсия. В 2004 году рекорд обновился. Ученые японской станции «Купол Фудзи» зафиксировали температуру приземного воздуха в -91,2 градуса Цельсия. Спутниковые данные за 2010 год показали температуру уже в -93,2 градуса в районе станции. Теперь здесь же уже зафиксирован минимум в -98 градусов Цельсия.
В то же время ученые поясняют, что данные температуры, полученные из приземного воздуха, а также с помощью спутников могут немного отличаться. Поэтому ученые как правило их разделяют. То есть в новом исследовании речь идет температуре, которая была зафиксирована из космоса над поверхностью Земли, а не непосредственно из воздуха на поверхности планеты. В последнем случае эти данные собираются людьми на арктических станциях. В то же время сообщается, что сбор показателей обоими способами очень важен.
Новые данные также рассказали исследователям, как такие рекордные значения температуры вообще становятся возможными. Помимо ясного неба и легкого ветра, для снижения температуры до таких значений необходимо чтобы воздух был очень сухой. Немного влажности — и температура пойдет вверх.
Читайте также: Астрологи зафиксировали приближение астероида
«В этой местности время от времени воздух становится невероятно сухим. Это позволяет теплу с поверхности снега гораздо легче подниматься в верхние слои», — говорит Скамбос.
Очень холодный и сухой воздух заполняет низинные карманы и становится еще холоднее. Так происходит до тех пор, пока не меняется погода. Ученые говорят, что температура в теории может опуститься здесь еще ниже, однако для этого потребуется чтобы небо оставалось чистым еще дольше, а воздух был еще суше.
Как вы считаете, где находится самое холодное место на Земле? Наверное, сейчас многие из вас подумали об Оймяконе, потому что что-то где-то слышали. Но, нет. Оймякон всего лишь самое холодное место на просторах России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на HI-NEWS.RU.
В 1926 году там была официально зафиксирована температура в -71,2 градуса Цельсия (по неофициальным данным в 1938-м — −77,8 градуса Цельсия). Но на Земле есть гораздо, гораздо более холодные места. Настолько холодные, что Оймякон выглядит на их фоне настоящим теплым курортом.
Взять хотя бы Антарктиду, в разных местах которой в разное время фиксировался абсолютный минимум температуры на нашей планете. И похоже ученые наконец обновили рекорд этого минимума.
Международная команда гляциологов, изучающая природные льды на поверхности Земли, провела анализ спутниковых данных наблюдений за Антарктидой и зафиксировала температуру в -98 градусов Цельсия в восточной части антарктического плато. О своих наблюдениях ученые поделились в журнале Geophysical Research Letters.
«Никогда не был в таких холодных условиях и надеюсь, что никогда не буду. Каждый вздох здесь будет очень болезненным. Высока вероятность глубокого обморожения гортани и легких при вдыхании», — поделился в интервью USA Today Тэд Скамбос из Колорадского университета в Боулдере.
Настолько низкая температура, как показали спутниковые данные, была зафиксирована в нескольких небольших низинах (глубиной до 3 метров) восточной части Антарктиды во время безоблачной и сухой погоды.
Исследователи уточняют, что новые данные о минимуме температуры были получены с помощью нескольких спутников: Terra и Aqua аэрокосмического агентства NASA, а также нескольких спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований (США). Под анализ попали данные собранные с 2004 по 2016 годы. За этот период ученые почти сотню раз фиксировали падение температуры до минимального значения. Чаще всего снижение отмечалось в июне, июле и августе.
Ранее рекорд температурного минимума был зафиксирован в июле 1983 года советскими учеными со станции «Восток». Тогда столбик термометра опустился до -89,9 градусов Цельсия. В 2004 году рекорд обновился. Ученые японской станции «Купол Фудзи» зафиксировали температуру приземного воздуха в -91,2 градуса Цельсия. Спутниковые данные за 2010 год показали температуру уже в -93,2 градуса в районе станции. Теперь здесь же уже зафиксирован минимум в -98 градусов Цельсия.
В то же время ученые поясняют, что данные температуры, полученные из приземного воздуха, а также с помощью спутников могут немного отличаться. Поэтому ученые как правило их разделяют. То есть в новом исследовании речь идет температуре, которая была зафиксирована из космоса над поверхностью Земли, а не непосредственно из воздуха на поверхности планеты. В последнем случае эти данные собираются людьми на арктических станциях. В то же время сообщается, что сбор показателей обоими способами очень важен.
Новые данные также рассказали исследователям, как такие рекордные значения температуры вообще становятся возможными. Помимо ясного неба и легкого ветра, для снижения температуры до таких значений необходимо чтобы воздух был очень сухой. Немного влажности — и температура пойдет вверх.
Читайте также: Астрологи зафиксировали приближение астероида
«В этой местности время от времени воздух становится невероятно сухим. Это позволяет теплу с поверхности снега гораздо легче подниматься в верхние слои», — говорит Скамбос.
Очень холодный и сухой воздух заполняет низинные карманы и становится еще холоднее. Так происходит до тех пор, пока не меняется погода. Ученые говорят, что температура в теории может опуститься здесь еще ниже, однако для этого потребуется чтобы небо оставалось чистым еще дольше, а воздух был еще суше.
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