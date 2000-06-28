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Раздел: Невероятное  
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В далекой галактике зафиксировали загадочную вспышку

В далекой галактике зафиксировали загадочную вспышкуУченые использовали все доступные возможности для наблюдений.

Астрономам не привыкать видеть сверхновые в далеких галактиках. Однако недавно замеченная вспышка на них не похожа: она набрала полную силу всего за несколько дней и загорелась на порядок ярче даже сверхновой. Первое сообщение о наблюдениях объекта AT2018cow Стивен Смартт (Stephen Smartt) из университета Квинс в Белфасте и его коллеги разместили в Astronomer's Telegram; подробнее о находке пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.

Из-за поразительной яркости AT2018cow ученые первоначально решили, что имеют дело с процессом, происходящим в пределах Млечного Пути, и лишь впоследствии локализовали его в галактике CGCG 137-068 в созвездии Геркулес — в 200 миллионах световых лет от Солнца. Чем бы оно ни было, столь мощное событие вполне могло создать детектируемые гравитационные волны, однако детекторы LIGO сейчас проходят модернизацию, а других подходящих «гравитационных обсерваторий» у нас пока нет.

Тем не менее ученые использовали все доступные возможности для наблюдений. Эта работа показала, что AT2018cow исключительно ярок во всех диапазонах, от радиоволн до рентгена, и спектр его не содержит линий поглощения, характерных для взрывов сверхновых, — по словам Стивена Смартта, он «удивительно гладкий». Пока что особенности AT2018cow не позволяют связать его ни с одним известным явлением или объектом. Тем временем яркость его начала снижаться.

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По некоторым признакам объект можно отнести к сверхновым типа Ic, спектры которых отличаются дефицитом водорода, кремния и гелия, — далеким взрывам массивных звезд, проэволюционировавших до последних шагов своего существования. Кроме того, выраженный сигнал в радио— и рентгеновских волнах может свидетельствовать о том, что взрыв сопровождался появлением мощного джета частиц, разогнанных до околосветовых скоростей.
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 Теги: галактика, вспышка

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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