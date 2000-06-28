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Поклонник Майкла Джексона представил доказательства того, что певец жив

Поклонник Майкла Джексона представил доказательства того, что певец жив По словам фаната, новую песню сестры Майкла исполняет сам король поп-музыки.

Согласно официальной версии, Майкл Джексон умер в 2009 году от передозировки лекарствами. Однако его преданный фанат уверен, что певец жив и даже продолжает заниматься творчеством, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, Майкл якобы придумал историю о своей смерти, чтобы от него отстала пресса. Если верить слухам, журналисты буквально преследовали певца, из-за чего его личная жизнь и психическое состояние были под угрозой.

Относительно творчества Майкла Джексона: когда фанат звезды слушал песню «The Great Forever», исполненную Джанет (сестрой поп-музыканта), то ему показалось, что голос сильно похож на тембр кумира. Стоит отметить, что сходство, действительно, есть, но незначительное. Плюс, не надо забывать о родственной связи Джексона и Джанет.

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Пользователи сети, в свою очередь, заявили, что схожесть голосов и манеры исполнения могут заметить только истинные фанаты певца. Плюс ко всему, кто бы добровольно ушел из мира шоу-бизнеса? Может, Джексон противопоставил сцене нечто большее, например, познание душевной гармони, веру в Бога.

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 Теги: Майкл Джексон, песня

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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