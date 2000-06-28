Раздел: Невероятное
Поклонник Майкла Джексона представил доказательства того, что певец жив
По словам фаната, новую песню сестры Майкла исполняет сам король поп-музыки.
Согласно официальной версии, Майкл Джексон умер в 2009 году от передозировки лекарствами. Однако его преданный фанат уверен, что певец жив и даже продолжает заниматься творчеством, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, Майкл якобы придумал историю о своей смерти, чтобы от него отстала пресса. Если верить слухам, журналисты буквально преследовали певца, из-за чего его личная жизнь и психическое состояние были под угрозой.
Относительно творчества Майкла Джексона: когда фанат звезды слушал песню «The Great Forever», исполненную Джанет (сестрой поп-музыканта), то ему показалось, что голос сильно похож на тембр кумира. Стоит отметить, что сходство, действительно, есть, но незначительное. Плюс, не надо забывать о родственной связи Джексона и Джанет.
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Пользователи сети, в свою очередь, заявили, что схожесть голосов и манеры исполнения могут заметить только истинные фанаты певца. Плюс ко всему, кто бы добровольно ушел из мира шоу-бизнеса? Может, Джексон противопоставил сцене нечто большее, например, познание душевной гармони, веру в Бога.
Согласно официальной версии, Майкл Джексон умер в 2009 году от передозировки лекарствами. Однако его преданный фанат уверен, что певец жив и даже продолжает заниматься творчеством, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, Майкл якобы придумал историю о своей смерти, чтобы от него отстала пресса. Если верить слухам, журналисты буквально преследовали певца, из-за чего его личная жизнь и психическое состояние были под угрозой.
Относительно творчества Майкла Джексона: когда фанат звезды слушал песню «The Great Forever», исполненную Джанет (сестрой поп-музыканта), то ему показалось, что голос сильно похож на тембр кумира. Стоит отметить, что сходство, действительно, есть, но незначительное. Плюс, не надо забывать о родственной связи Джексона и Джанет.
Читайте также: В Египте обнаружили останки древней «принцессы»
Пользователи сети, в свою очередь, заявили, что схожесть голосов и манеры исполнения могут заметить только истинные фанаты певца. Плюс ко всему, кто бы добровольно ушел из мира шоу-бизнеса? Может, Джексон противопоставил сцене нечто большее, например, познание душевной гармони, веру в Бога.
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