Раздел: Невероятное
Самое необычное облако в мире попало на видео
Облако неизвестного происхождения двигалось по дороге, а затем поднялось в небо.
В сети появилось видео, снятое одним автомобилистом. К сожалению, каких-либо сведений о месте съемки и самом операторе не имеется, поэтому придется ограничиться одним лишь роликом, который поражает до глубины души, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, на видео можно увидеть маленькое облачко, плывущее по трассе. Через некоторое время аномальный объект поднялся ввысь на несколько метров.
Пользователи сети не особо верят в увиденное на видео. По их мнению, автомобилист заснял большой кусок хлопка, мыльную пену либо что-то подобное, но точно не облако. Облака, как известно, не могут так себя вести по объективным причинам.
Некоторые люди предположили, что некая тучка являлась привидением или сущностью из другого мира. Также они не забыли вспомнить теорию уфологов о разумных облаках. В последнем случае аномалия объясняется предельно просто: облако решило спуститься на землю, чтобы поиграться.
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Так, к примеру, разумные облака нападали на таксистов в Гонконге, тем самым вызывая настоящую панику среди людей.
В сети появилось видео, снятое одним автомобилистом. К сожалению, каких-либо сведений о месте съемки и самом операторе не имеется, поэтому придется ограничиться одним лишь роликом, который поражает до глубины души, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, на видео можно увидеть маленькое облачко, плывущее по трассе. Через некоторое время аномальный объект поднялся ввысь на несколько метров.
Пользователи сети не особо верят в увиденное на видео. По их мнению, автомобилист заснял большой кусок хлопка, мыльную пену либо что-то подобное, но точно не облако. Облака, как известно, не могут так себя вести по объективным причинам.
Некоторые люди предположили, что некая тучка являлась привидением или сущностью из другого мира. Также они не забыли вспомнить теорию уфологов о разумных облаках. В последнем случае аномалия объясняется предельно просто: облако решило спуститься на землю, чтобы поиграться.
Читайте также: Поклонник Майкла Джексона представил доказательства того, что певец жив
Так, к примеру, разумные облака нападали на таксистов в Гонконге, тем самым вызывая настоящую панику среди людей.
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