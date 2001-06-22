Раздел: Невероятное
На снимке поверхности Луны 46 лет не замечали странный объект
Уфологи уверены, что этот огромный предмет оставили инопланетяне.
На одном из лунных снимков, полученных американцами 46 лет назад во время миссии «Аполлон-16», неутомимые онлайн-исследователи обнаружили крупный дискообразный объект ярко-белого цвета, парящий над поверхностью естественного спутника Земли. Фотография была снята астронавтами НАСА в районе лунного кратера Гильберт, с 114-километровой высоты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Уфологи, сделавшие такую находку на официальном сайте космического агентства НАСА, посчитали, что речь идет о звездолете инопланетян.
Разумеется, далеко не все пользователи Сети верят в «летающую тарелку» зеленых человечков на Луне, однако даже прожженные скептики признают, что загадочный объект явно парит над Селеной, отбрасывая на нее тень. Возможно, это не воздушное судно пришельцев, но что тогда? Гигантский зависший над лунной поверхностью камень? Или же причудливая оптическая иллюзия? Как бы то ни было, это весьма интересная аномалия, заслуживающая дальнейшего изучения.
Примечательно, что новозеландский уфолог Скут Уоллес выдвинул недавно весьма любопытную гипотезу об инопланетянах на Луне. Исследователь предполагает, что ближайшее к нам небесное тело обильно заселено внеземным разумом (база инопланетян или даже огромный их космический корабль, некогда «подтащенный» к Земле с определенными целями), однако пришельцы окружили Селену голографическим полем, которое делает ее визуально необитаемой для нас.
Уоллес также считает, что американцы никогда не летали на Луну, поскольку в противном случае они увидели бы, что там происходит и сняли бы все это на пленку, если бы им, конечно, позволили это сделать пришельцы. Но, скорее всего, они не позволили бы человеку даже приблизиться к Луне.
Кстати, последние находки виртуальных археологов доказывают, что не только Луна, но и, к примеру, спутник Плутона Тритон - также является искусственным образованием, рукотворным созданием. То есть он был доставлен к Плутону откуда-то из далекого космоса. А вот с какими целями - уже другой вопрос. Поэтому сегодняшняя находка на снимке Луны - не такая уж и редкая, поскольку за последнее время независимыми исследователями, в том числе из числе сотрудников НАСА, практически доказана рукотворность Луны.
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В это не хочет поверить лишь официальная наука. Или, скажем так, не хочет признаться в этом, дабы не ломать устоявшееся представление о далеком космосе и якобы возможных исследованиях его человеком в ближайшее время…
На одном из лунных снимков, полученных американцами 46 лет назад во время миссии «Аполлон-16», неутомимые онлайн-исследователи обнаружили крупный дискообразный объект ярко-белого цвета, парящий над поверхностью естественного спутника Земли. Фотография была снята астронавтами НАСА в районе лунного кратера Гильберт, с 114-километровой высоты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Уфологи, сделавшие такую находку на официальном сайте космического агентства НАСА, посчитали, что речь идет о звездолете инопланетян.
Разумеется, далеко не все пользователи Сети верят в «летающую тарелку» зеленых человечков на Луне, однако даже прожженные скептики признают, что загадочный объект явно парит над Селеной, отбрасывая на нее тень. Возможно, это не воздушное судно пришельцев, но что тогда? Гигантский зависший над лунной поверхностью камень? Или же причудливая оптическая иллюзия? Как бы то ни было, это весьма интересная аномалия, заслуживающая дальнейшего изучения.
Примечательно, что новозеландский уфолог Скут Уоллес выдвинул недавно весьма любопытную гипотезу об инопланетянах на Луне. Исследователь предполагает, что ближайшее к нам небесное тело обильно заселено внеземным разумом (база инопланетян или даже огромный их космический корабль, некогда «подтащенный» к Земле с определенными целями), однако пришельцы окружили Селену голографическим полем, которое делает ее визуально необитаемой для нас.
Уоллес также считает, что американцы никогда не летали на Луну, поскольку в противном случае они увидели бы, что там происходит и сняли бы все это на пленку, если бы им, конечно, позволили это сделать пришельцы. Но, скорее всего, они не позволили бы человеку даже приблизиться к Луне.
Кстати, последние находки виртуальных археологов доказывают, что не только Луна, но и, к примеру, спутник Плутона Тритон - также является искусственным образованием, рукотворным созданием. То есть он был доставлен к Плутону откуда-то из далекого космоса. А вот с какими целями - уже другой вопрос. Поэтому сегодняшняя находка на снимке Луны - не такая уж и редкая, поскольку за последнее время независимыми исследователями, в том числе из числе сотрудников НАСА, практически доказана рукотворность Луны.
Читайте также: Самое необычное облако в мире попало на видео
В это не хочет поверить лишь официальная наука. Или, скажем так, не хочет признаться в этом, дабы не ломать устоявшееся представление о далеком космосе и якобы возможных исследованиях его человеком в ближайшее время…
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