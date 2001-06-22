Раздел: Невероятное
Извержение гавайского вулкана привело к проседанию почвы
На океаническом дне также наблюдаются землетрясения.
Геологическая служба США опубликовала видео, сделанное при помощи дрона, на котором видны масштабы разрушения кратера вулкана Килауэа. Всего лишь за несколько месяцев поверхность вокруг кратера просела более чем на десять метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Отдельно стоит упомянуть лаву. Если посмотреть на многочисленные видео, сделанные очевидцами, и сравнить их с ранее выложенными кадрами, то станет ясно, что состав лавы изменился: вещество стало более жидким и горячим (его температура превышает сейчас 1500°С).
Примечателен также факт то проседания грунта, то его поднятия. Так, к примеру, на ниже приведенных данных показана зона, где колебания происходят более чем на 10 сантиметров. Когда один участок проседает, другой будто выдувается. Ученые пока что затрудняются объяснить этот феномен.
Как предполагают некоторые специалисты, причиной колебаний может быть перемещение мантийного плюма на юго-восток острова. Во время смещения плюм порождает землетрясения, которые возникают на океаническом дне.
Читайте также: Самое необычное облако в мире попало на видео
Дальнейшие события могут развиваться по двум сюжетам: либо сформируется новый вулкан, либо проснется вулкан Лоихи, который находится под водой.
Геологическая служба США опубликовала видео, сделанное при помощи дрона, на котором видны масштабы разрушения кратера вулкана Килауэа. Всего лишь за несколько месяцев поверхность вокруг кратера просела более чем на десять метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Отдельно стоит упомянуть лаву. Если посмотреть на многочисленные видео, сделанные очевидцами, и сравнить их с ранее выложенными кадрами, то станет ясно, что состав лавы изменился: вещество стало более жидким и горячим (его температура превышает сейчас 1500°С).
Примечателен также факт то проседания грунта, то его поднятия. Так, к примеру, на ниже приведенных данных показана зона, где колебания происходят более чем на 10 сантиметров. Когда один участок проседает, другой будто выдувается. Ученые пока что затрудняются объяснить этот феномен.
Как предполагают некоторые специалисты, причиной колебаний может быть перемещение мантийного плюма на юго-восток острова. Во время смещения плюм порождает землетрясения, которые возникают на океаническом дне.
Читайте также: Самое необычное облако в мире попало на видео
Дальнейшие события могут развиваться по двум сюжетам: либо сформируется новый вулкан, либо проснется вулкан Лоихи, который находится под водой.
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