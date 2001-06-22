Раздел: Невероятное
Ученые назвали дату восхождения следующей кровавой луны
Астрономический феномен можно будет наблюдать через месяц.
Ровно через месяц, 27 июля, люди увидят удивительное зрелище — Кровавую луну. Явление произойдет в час полного лунного затмения, когда наш природный спутник будет в самой дальней точке своей орбиты. Согласно мнению конспирологов, луна красного цвета является явным знаком конца света, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Подобные заявления уже были 31 января 2018 года, однако, во время Голубой кровавой суперлуны. Тогда конспирологи призывали всех готовиться к худшему, так как человечество вскоре вымрет. Тогда произошло сразу три события, включая суперлуние (второе полнолуние за месяц), а также окрашивание луны в темно-красный цвет.
Поскольку зимой никакого конца света не произошло, дата была перенесена на несколько месяцев вперед. Теперь, уверены «эксперты», апокалипсис наступит через месяц.
Читайте также: Извержение гавайского вулкана привело к проседанию почвы
Ученые из НАСА посоветовали готовиться к явлению традиционно. Они отметили, что в этот раз затмение затянется аж на 103 минуты.
Ровно через месяц, 27 июля, люди увидят удивительное зрелище — Кровавую луну. Явление произойдет в час полного лунного затмения, когда наш природный спутник будет в самой дальней точке своей орбиты. Согласно мнению конспирологов, луна красного цвета является явным знаком конца света, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Подобные заявления уже были 31 января 2018 года, однако, во время Голубой кровавой суперлуны. Тогда конспирологи призывали всех готовиться к худшему, так как человечество вскоре вымрет. Тогда произошло сразу три события, включая суперлуние (второе полнолуние за месяц), а также окрашивание луны в темно-красный цвет.
Поскольку зимой никакого конца света не произошло, дата была перенесена на несколько месяцев вперед. Теперь, уверены «эксперты», апокалипсис наступит через месяц.
Читайте также: Извержение гавайского вулкана привело к проседанию почвы
Ученые из НАСА посоветовали готовиться к явлению традиционно. Они отметили, что в этот раз затмение затянется аж на 103 минуты.
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