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Ученые разработали новую технологию передачи звука

Ученые разработали новую технологию передачи звукаУ новой разработки есть все шансы навсегда сделать любые наушники частью истории.

Сейчас, если нужно послушать какую-то музыку, не тревожа при этом окружающих, требуются наушники. Они бывают разных видов, форм и цветов, но абсолютно во всех случаях в уши нужно что-то вставлять или же надевать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Компания Noveto создала уникальную технологию, которая уже запатентовала, а ее официальный анонс вместе с публичной демонстрацией случится в рамках выставки CES 2018, которая пройдет в середине января следующего года. У новой разработки есть все шансы навсегда сделать любые наушники частью истории.

Израильская компания Noveto более 5 лет работала над уникальной и не имеющей аналогов технологией, которая наконец-то полностью готова к запуску на потребительском рынке.

Она, по сути, выполняет роль наушников, но при этом в уши не требуется что-то вставлять или надевать на них какие-либо вещи. Используя специальное устройство, которое должно находиться в поле зрения человека, в уши передается направленный звуковой поток, благодаря чему слушателю не требуются никакие носимые устройства. В рамках новой технологии, название которой не раскрывается, можно даже регулировать уровень громкости. Звук передается таким образом, что он не тревожит окружающих.

Проще говоря, если у одного в ушах из-за гаджета от компании Noveto будет дискотека, то у находящегося на расстоянии в один метр человека будет могильная тишина.

В этом и заключается уникальность новой разработки, которая навсегда сделает любые наушники частью истории, в том числе и беспроводные. Для использования новой технологии нужен специальный гаджет, который уже был создан компанией Noveto. Он с расстояния в несколько метров может передавать звук прямо в уши конкретного человека.

В такую «умную» колонку с узконаправленным звучанием встроен специальный трекер, постоянно следящий за местоположением человека. За счет этого, даже если пользователь будет ходить по помещению, он все равно будет слышать в полной мере весь излучаемый звук. Не менее важно и то, что новая разработка израильской компании Noveto, когда она поступит на потребительский рынок, будет стоить от $250 до $300.

На выбор будет несколько различных моделей, и все они обеспечат звук по качеству сопоставимый с наушниками из средней ценовой категории.

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В будущем создатели новой технологии передачи звука хотят встроить ее в мониторы и ноутбуки.
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 Теги: ученые, звук

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Сегодня, 13:14 » Автор: Татьяна Ларина
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