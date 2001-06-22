Раздел: Невероятное
Ученые разработали новую технологию передачи звука
У новой разработки есть все шансы навсегда сделать любые наушники частью истории.
Сейчас, если нужно послушать какую-то музыку, не тревожа при этом окружающих, требуются наушники. Они бывают разных видов, форм и цветов, но абсолютно во всех случаях в уши нужно что-то вставлять или же надевать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Компания Noveto создала уникальную технологию, которая уже запатентовала, а ее официальный анонс вместе с публичной демонстрацией случится в рамках выставки CES 2018, которая пройдет в середине января следующего года. У новой разработки есть все шансы навсегда сделать любые наушники частью истории.
Израильская компания Noveto более 5 лет работала над уникальной и не имеющей аналогов технологией, которая наконец-то полностью готова к запуску на потребительском рынке.
Она, по сути, выполняет роль наушников, но при этом в уши не требуется что-то вставлять или надевать на них какие-либо вещи. Используя специальное устройство, которое должно находиться в поле зрения человека, в уши передается направленный звуковой поток, благодаря чему слушателю не требуются никакие носимые устройства. В рамках новой технологии, название которой не раскрывается, можно даже регулировать уровень громкости. Звук передается таким образом, что он не тревожит окружающих.
Проще говоря, если у одного в ушах из-за гаджета от компании Noveto будет дискотека, то у находящегося на расстоянии в один метр человека будет могильная тишина.
В этом и заключается уникальность новой разработки, которая навсегда сделает любые наушники частью истории, в том числе и беспроводные. Для использования новой технологии нужен специальный гаджет, который уже был создан компанией Noveto. Он с расстояния в несколько метров может передавать звук прямо в уши конкретного человека.
В такую «умную» колонку с узконаправленным звучанием встроен специальный трекер, постоянно следящий за местоположением человека. За счет этого, даже если пользователь будет ходить по помещению, он все равно будет слышать в полной мере весь излучаемый звук. Не менее важно и то, что новая разработка израильской компании Noveto, когда она поступит на потребительский рынок, будет стоить от $250 до $300.
На выбор будет несколько различных моделей, и все они обеспечат звук по качеству сопоставимый с наушниками из средней ценовой категории.
Читайте также: Ученые предложили новую технологию печати еды
В будущем создатели новой технологии передачи звука хотят встроить ее в мониторы и ноутбуки.
Сейчас, если нужно послушать какую-то музыку, не тревожа при этом окружающих, требуются наушники. Они бывают разных видов, форм и цветов, но абсолютно во всех случаях в уши нужно что-то вставлять или же надевать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Компания Noveto создала уникальную технологию, которая уже запатентовала, а ее официальный анонс вместе с публичной демонстрацией случится в рамках выставки CES 2018, которая пройдет в середине января следующего года. У новой разработки есть все шансы навсегда сделать любые наушники частью истории.
Израильская компания Noveto более 5 лет работала над уникальной и не имеющей аналогов технологией, которая наконец-то полностью готова к запуску на потребительском рынке.
Она, по сути, выполняет роль наушников, но при этом в уши не требуется что-то вставлять или надевать на них какие-либо вещи. Используя специальное устройство, которое должно находиться в поле зрения человека, в уши передается направленный звуковой поток, благодаря чему слушателю не требуются никакие носимые устройства. В рамках новой технологии, название которой не раскрывается, можно даже регулировать уровень громкости. Звук передается таким образом, что он не тревожит окружающих.
Проще говоря, если у одного в ушах из-за гаджета от компании Noveto будет дискотека, то у находящегося на расстоянии в один метр человека будет могильная тишина.
В этом и заключается уникальность новой разработки, которая навсегда сделает любые наушники частью истории, в том числе и беспроводные. Для использования новой технологии нужен специальный гаджет, который уже был создан компанией Noveto. Он с расстояния в несколько метров может передавать звук прямо в уши конкретного человека.
В такую «умную» колонку с узконаправленным звучанием встроен специальный трекер, постоянно следящий за местоположением человека. За счет этого, даже если пользователь будет ходить по помещению, он все равно будет слышать в полной мере весь излучаемый звук. Не менее важно и то, что новая разработка израильской компании Noveto, когда она поступит на потребительский рынок, будет стоить от $250 до $300.
На выбор будет несколько различных моделей, и все они обеспечат звук по качеству сопоставимый с наушниками из средней ценовой категории.
Читайте также: Ученые предложили новую технологию печати еды
В будущем создатели новой технологии передачи звука хотят встроить ее в мониторы и ноутбуки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
949
0
Также советуем посмотреть
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
Оставьте свой комментарий