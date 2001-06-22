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Ученые предупреждают о климатической катастрофе в Баренцевом море

Ученые предупреждают о климатической катастрофе в Баренцевом мореВ будущем северная часть Баренцева моря может стать частью атлантической климатической системы.

Норвежские ученые из Института морских исследований в северной части Баренцева моря зафиксировали стремительные изменения климата, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA

Результат таких изменений может стать губительным для местной экосистемы.

Как пишет журнал Nature Climate Change, в этой местности постепенно теряются признаки арктического моря, а в будущем северная часть Баренцева моря может стать частью атлантической климатической системы.

Если это произойдет, может погибнуть местная экосистема, в которой, в частности, обитают зависящие от ледового покрова животные.

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Ученые считают, что это происходит из-за того, что в связи со снижением объема пресной воды, поступающей во время таяния льда в море, нарушается стратификация слоев воды.
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 Теги: ученые, Баренцево море

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Сегодня, 14:57 » Автор: Татьяна Ларина
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