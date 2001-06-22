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Раскрыта причина загадочного вымирания пчел

Раскрыта причина загадочного вымирания пчелПопуляция пчел сокращается уже несколько лет подряд.

Пчелы могут вымереть в течение ближайших лет, заявила группа экологов со страниц британского научного журнала Functional Ecology.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.

По их мнению, причиной этого станет перегрев ульев, вызванный глобальным потеплением, так как пчелы «упрутся» в свои физиологические пределы, если температуры на планете и впрямь будут расти такими темпами, как то предсказывают специалисты.

«Подобная перспектива отрезвляет и пугает нас», — отметили ученые.

Ради подтверждения своей теории о влиянии изменения климата на вымирание пчел экологи покрасили в черный цвет, повысив таким образом температуру, часть гнезд пчел-осмий в американском штате Аризона. В результате почти все их обитатели вымерли в течение двух лет, тогда как пчелы из нетронутых учеными гнезд продолжали жить.

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По словам экологов, популяция пчел сокращается уже несколько лет подряд во всем мире. Например, диких пчел за 5-10 лет стало меньше сразу на 25-30%.
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Сегодня, 20:03 » Автор: Едгар Букмирза
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