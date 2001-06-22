Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, какие дети лучше учатся в школе
[b]Такими детьми оказались нарциссы. [/b]
Ученые из Королевского университета Белфаста утверждают: нарциссизм повышает успеваемость подростков. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.
К такому выводу ученые пришли в ходе исследования, в котором приняли участие 340 учащихся школ. Психологи оценили уровень нарциссизма у добровольцев, рассказывает The Deccan Chronicle.
Было установлено: подростки, у которых симптомы нарциссизма были более выраженными, оказались выносливее психологически и учились лучше. Так, судя по всему, нарциссизм имеет положительную сторону. Высокая самооценка людей с выраженным нарциссизмом может мотивировать их, делать напористыми и успешными в определенных сферах.
[b]Читайте также: Фотограф показал, как учатся дети в Сенегале. Фото
По данным психологов, нарциссизм повышает психологическую выносливость. Поэтому люди с высоким уровнем нарциссизма способны продуктивно работать в сложных ситуациях.
Ученые из Королевского университета Белфаста утверждают: нарциссизм повышает успеваемость подростков. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.
К такому выводу ученые пришли в ходе исследования, в котором приняли участие 340 учащихся школ. Психологи оценили уровень нарциссизма у добровольцев, рассказывает The Deccan Chronicle.
Было установлено: подростки, у которых симптомы нарциссизма были более выраженными, оказались выносливее психологически и учились лучше. Так, судя по всему, нарциссизм имеет положительную сторону. Высокая самооценка людей с выраженным нарциссизмом может мотивировать их, делать напористыми и успешными в определенных сферах.
[b]Читайте также: Фотограф показал, как учатся дети в Сенегале. Фото
По данным психологов, нарциссизм повышает психологическую выносливость. Поэтому люди с высоким уровнем нарциссизма способны продуктивно работать в сложных ситуациях.
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