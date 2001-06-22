» » Ученые рассказали, какие дети лучше учатся в школе
Раздел: Невероятное  
0

Ученые рассказали, какие дети лучше учатся в школе

Ученые рассказали, какие дети лучше учатся в школе[b]Такими детьми оказались нарциссы. [/b]

Ученые из Королевского университета Белфаста утверждают: нарциссизм повышает успеваемость подростков. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.

К такому выводу ученые пришли в ходе исследования, в котором приняли участие 340 учащихся школ. Психологи оценили уровень нарциссизма у добровольцев, рассказывает The Deccan Chronicle.

Было установлено: подростки, у которых симптомы нарциссизма были более выраженными, оказались выносливее психологически и учились лучше. Так, судя по всему, нарциссизм имеет положительную сторону. Высокая самооценка людей с выраженным нарциссизмом может мотивировать их, делать напористыми и успешными в определенных сферах.

[b]Читайте также: Фотограф показал, как учатся дети в Сенегале. Фото

По данным психологов, нарциссизм повышает психологическую выносливость. Поэтому люди с высоким уровнем нарциссизма способны продуктивно работать в сложных ситуациях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: нарциссы, школа, дети

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
     638
     0

Похожие новости по теме

Ученые научились распознавать нарциссистов по бровям Ученые научились распознавать нарциссистов по бровям

Эти знания помогут людям лучше угадывать самовлюбленных личностей.

Ученые рассказали, как запоминать сны Ученые рассказали, как запоминать сны

Пиридоксин повышает яркость снов.

Ученые разгадали тайну старения людей Ученые разгадали тайну старения людей

Стало известно, почему люди стареют.

Ученые рассказали, как определить склонность мужчины к изменам Ученые рассказали, как определить склонность мужчины к изменам

Неверность мужчины зависит от формы его лица, считают ученые.

Ученые рассказали, как музыка влияет на развитие детей Ученые рассказали, как музыка влияет на развитие детей

Оказалось, что музыка способствует умственному развитию малышей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх