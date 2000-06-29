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Раздел: Невероятное  
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Учёные обнаружили ос, похожих на монстров из фильма «Чужие»

Учёные обнаружили ос, похожих на монстров из фильма «Чужие»Смертоносных ос использовали австралийские фермеры для истребления гусениц.

Австралийские учёные исследовали ос-мутантов и обнаружили их чрезвычайную схожесть с ксеноморфами из франшизы «Чужой».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Осы вида Dolichogenidea xenomorph являются одними из самых опасных паразитов и по стилю жизни больше напоминают монстров из фильма «Чужой». Например, эти насекомые кусают других представителей животного и вводят им в организм личинки своего вида, которые развиваются за счёт истощения носителя, а потом вылупляются, разрывая жертву изнутри и улетая прочь. Похожим способом размножаются и ксеноморфы.

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Аспирант австралийского Университета Аделаиды Эрин Фаган-Джефрис утверждает, что существа имеют также общие внешние черты. Осы этого вида имеют продолговатое туловище с иглообразным хвостом как у скорпиона, что очень странно для таких насекомых. Несмотря на свои небольшие размеры, такие осы могут убить даже крупное животное. Таких смертоносных ос использовали австралийские фермеры для истребления гусениц, в коконы которых эти ксеноморфы откладывали личинки, уничтожая тем самым все их потомство.
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 Теги: осы, Чужие

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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