Раздел: Невероятное
Учёные обнаружили ос, похожих на монстров из фильма «Чужие»
Смертоносных ос использовали австралийские фермеры для истребления гусениц.
Австралийские учёные исследовали ос-мутантов и обнаружили их чрезвычайную схожесть с ксеноморфами из франшизы «Чужой».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Осы вида Dolichogenidea xenomorph являются одними из самых опасных паразитов и по стилю жизни больше напоминают монстров из фильма «Чужой». Например, эти насекомые кусают других представителей животного и вводят им в организм личинки своего вида, которые развиваются за счёт истощения носителя, а потом вылупляются, разрывая жертву изнутри и улетая прочь. Похожим способом размножаются и ксеноморфы.
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Аспирант австралийского Университета Аделаиды Эрин Фаган-Джефрис утверждает, что существа имеют также общие внешние черты. Осы этого вида имеют продолговатое туловище с иглообразным хвостом как у скорпиона, что очень странно для таких насекомых. Несмотря на свои небольшие размеры, такие осы могут убить даже крупное животное. Таких смертоносных ос использовали австралийские фермеры для истребления гусениц, в коконы которых эти ксеноморфы откладывали личинки, уничтожая тем самым все их потомство.
Австралийские учёные исследовали ос-мутантов и обнаружили их чрезвычайную схожесть с ксеноморфами из франшизы «Чужой».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Осы вида Dolichogenidea xenomorph являются одними из самых опасных паразитов и по стилю жизни больше напоминают монстров из фильма «Чужой». Например, эти насекомые кусают других представителей животного и вводят им в организм личинки своего вида, которые развиваются за счёт истощения носителя, а потом вылупляются, разрывая жертву изнутри и улетая прочь. Похожим способом размножаются и ксеноморфы.
Читайте также: Смешные фотки собак, невероятно похожих на людей
Аспирант австралийского Университета Аделаиды Эрин Фаган-Джефрис утверждает, что существа имеют также общие внешние черты. Осы этого вида имеют продолговатое туловище с иглообразным хвостом как у скорпиона, что очень странно для таких насекомых. Несмотря на свои небольшие размеры, такие осы могут убить даже крупное животное. Таких смертоносных ос использовали австралийские фермеры для истребления гусениц, в коконы которых эти ксеноморфы откладывали личинки, уничтожая тем самым все их потомство.
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