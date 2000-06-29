Раздел: Невероятное
В "Симпсонах" предсказали исход ЧМ-2018
Это уже не первое сбывшееся предсказание в мультсериале.
Факт о том, что сюжет мультсериала «Симпсоны» время от времени воплощается в реальности, известен многим. Вот в очередной раз сценаристы комедийной киноленты ещё в 1997 году смогли определить, как именно закончится Чемпионат мира по футболу 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, в мультсериале был показан абстрактный чемпионат, в конце которого борются за победу сборные Португалии и Мексики. Этот прогноз воплотился в жизнь: в данный момент имеются большие шансы, что Мексика и Португалия сразятся за Кубок мира ФИФА.
В «Симпсонах», к сожалению, не назвали абсолютного победителя, однако момент предсказания финалистов тоже интересен. Ранее в мультсериале сбылись события на счет теракта 11.09.2011, эпидемии лихорадки Эбола на территории Африки, становление Дональда Трампа президентом Америки и так далее.
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Примечательно, что все прогнозы были сделаны за несколько десятков лет до их свершения.
Факт о том, что сюжет мультсериала «Симпсоны» время от времени воплощается в реальности, известен многим. Вот в очередной раз сценаристы комедийной киноленты ещё в 1997 году смогли определить, как именно закончится Чемпионат мира по футболу 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, в мультсериале был показан абстрактный чемпионат, в конце которого борются за победу сборные Португалии и Мексики. Этот прогноз воплотился в жизнь: в данный момент имеются большие шансы, что Мексика и Португалия сразятся за Кубок мира ФИФА.
В «Симпсонах», к сожалению, не назвали абсолютного победителя, однако момент предсказания финалистов тоже интересен. Ранее в мультсериале сбылись события на счет теракта 11.09.2011, эпидемии лихорадки Эбола на территории Африки, становление Дональда Трампа президентом Америки и так далее.
Читайте также: Ученые назвали дату восхождения следующей кровавой луны
Примечательно, что все прогнозы были сделаны за несколько десятков лет до их свершения.
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