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Раздел: Невероятное  
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В "Симпсонах" предсказали исход ЧМ-2018

В "Симпсонах" предсказали исход ЧМ-2018 Это уже не первое сбывшееся предсказание в мультсериале.

Факт о том, что сюжет мультсериала «Симпсоны» время от времени воплощается в реальности, известен многим. Вот в очередной раз сценаристы комедийной киноленты ещё в 1997 году смогли определить, как именно закончится Чемпионат мира по футболу 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, в мультсериале был показан абстрактный чемпионат, в конце которого борются за победу сборные Португалии и Мексики. Этот прогноз воплотился в жизнь: в данный момент имеются большие шансы, что Мексика и Португалия сразятся за Кубок мира ФИФА.

В «Симпсонах», к сожалению, не назвали абсолютного победителя, однако момент предсказания финалистов тоже интересен. Ранее в мультсериале сбылись события на счет теракта 11.09.2011, эпидемии лихорадки Эбола на территории Африки, становление Дональда Трампа президентом Америки и так далее.

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Примечательно, что все прогнозы были сделаны за несколько десятков лет до их свершения.
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 Теги: Симпсоны, ЧМ-2018

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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