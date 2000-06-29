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Раздел: Невероятное  
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Норвежские ученые сообщили, какая катастрофа произойдет с Россией

Норвежские ученые сообщили, какая катастрофа произойдет с Россией Изменения начнутся с северной части страны.

Последние исследования ученых из Норвегии показали, что в ближайшее время на севере Баренцева моря может произойти катастрофическое изменение климата: на территории может стать значительно теплее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Изменение погоды на ту, которая в большей мере свойственна атлантической системе, связано с уменьшением уровня поступления пресной воды в Баренцевом морем, которая поступает из тающих ледников.

Сейчас в море имеется две климатические зоны: первая, северная — холодная, а вторая, южная — более теплая и мягкая. Ситуация в северной части полностью зависит от количества и размера ледников. Обычно лед в летнее время тает, пополняя запасы пресной воды в Баренцево море.

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Как отметили ученые, холодная вода сейчас уходит на север из-за наступления теплых атлантических. Остановить этот процесс невозможно, поэтому переменам в экологической системе моря определенно быть.
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 Теги: Россия, катастрофа

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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