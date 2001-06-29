Раздел: Невероятное
В Арктике все чаще фиксируют аномальную погоду
Несмотря на глобальное потепление, толщина льда возрастает с каждым годом.
Компания Climateer Investing пожаловалась на аномальную погоду в заливе Обская губа, который относится к Карскому морю. Проблема заключается в сложностях транспортировки нефти и газа, так как танкеры не в состоянии преодолеть лед, которым покрыт залив, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Первый месяц лета заканчивается, а теплее в Обской губе не становится. Примечательно, что последний раз лед в заливе наблюдался четыре года назад, тогда, стоит отметить, он был относительно тонким. В этом же году потребовались ледоколы, однако они оказались неподготовленными.
Андрей Смирнов, представитель Climateer Investing, считает, что мир отступает от глобального потепления, а возвращается к стандартам, которые были в 80-90 годах прошлого столетия.
На данный момент Росатомфлот все имеющиеся ледоколы перебрасывает в залив, поскольку лед, по всей видимости, не растает до июля. Тем временем компания Climateer Investing заявляет, что с каждым годом толщина льда в Арктике возрастает: на некоторых участках отметка достигает пяти метров.
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Сейчас ученые пытаются выяснить, с чем связана аномальная погода. Если так холодно летом, то что будет зимой?
Компания Climateer Investing пожаловалась на аномальную погоду в заливе Обская губа, который относится к Карскому морю. Проблема заключается в сложностях транспортировки нефти и газа, так как танкеры не в состоянии преодолеть лед, которым покрыт залив, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Первый месяц лета заканчивается, а теплее в Обской губе не становится. Примечательно, что последний раз лед в заливе наблюдался четыре года назад, тогда, стоит отметить, он был относительно тонким. В этом же году потребовались ледоколы, однако они оказались неподготовленными.
Андрей Смирнов, представитель Climateer Investing, считает, что мир отступает от глобального потепления, а возвращается к стандартам, которые были в 80-90 годах прошлого столетия.
На данный момент Росатомфлот все имеющиеся ледоколы перебрасывает в залив, поскольку лед, по всей видимости, не растает до июля. Тем временем компания Climateer Investing заявляет, что с каждым годом толщина льда в Арктике возрастает: на некоторых участках отметка достигает пяти метров.
Читайте также: В "Симпсонах" предсказали исход ЧМ-2018
Сейчас ученые пытаются выяснить, с чем связана аномальная погода. Если так холодно летом, то что будет зимой?
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