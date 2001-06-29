Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Арктике все чаще фиксируют аномальную погоду

В Арктике все чаще фиксируют аномальную погоду

Похожие новости по теме

Ученые встревожены таянием ледников в Арктике Этой зимой температура во всем Северном Ледовитом океане была на четыре градуса выше, чем обычно.

Ученые определили, почему лед в Арктике зеленеет Исследователи выяснили, что арктический лед стал очень тонким и это позволило водорослям расти под ним

В Арктике происходит нетипичное природное явление Температура воздуха над арктическими льдами на 9-12 градусов превысила климатическую норму для этого региона.