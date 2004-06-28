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Раздел: Невероятное  
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Геолог обнаружил металл с особыми свойствами на месте падения НЛО

Геолог обнаружил металл с особыми свойствами на месте падения НЛО Неизвестный объект разбился в Розуэлле еще в 1947 году.

Как заявляет геолог Фрэнк Кимблер, на территории Розуэлле, которая относится к американскому штату Нью-Мексико, были найдены элементы обшивки летающей тарелки, которая разбилась в 1947 году. Найденные металлические куски не очень большие, они отличаются особыми свойствами и строением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Образцами заинтересовались некоторые люди из правительственного бюро по управлению землями. Кимблер уверен, что среди всех образцов имеются действительно уникальные элементы, которые непременно стоит изучить.

Один кусок, к примеру, сильно поцарапан, он полностью состоит из светлого камня, как и другие менее большие образцы. Следовательно, обшивка НЛО была выполнена именно из белого камня.

Фрэнк свято верит в существование НЛО, различных правительственных заговоров и так далее. Геолог опасался, что открытие привлечет правительственных агентов, которые не оставят его в покое.

Последние восемь лет Кимблер ищет доказательства существования других разумных цивилизаций, и, наконец-то, нашел.

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Проведенные тесты показали наличие определенных аномалий в металле, что наталкивает на мысль о внеземном происхождении.

Геолог обнаружил металл с особыми свойствами на месте падения НЛО
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 Теги: НЛО, металл, геолог

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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