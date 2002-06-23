Раздел: Невероятное
Ученые выяснили, откуда появились долины на Марсе
Долины на Марсе образовались из-за ливневых дождей 4 млрд лет назад
Были времена, когда на поверхность Марса низвергались продолжительные ливневые дожди и бурные потоки неслись к обширному океану. Водные испарения конденсировались в районе вулканов, чтобы вновь пролиться на Красную планету, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Такую гипотезу выдвинули швейцарские и американские исследователи, изучившие фотоснимки долин Марса и сравнившие их с руслами рек в засушливых районах Земли, сообщает ТАСС.
«Схожесть просто поразительная», — отмечает на своем сайте, рассказывая об этой научной работе, Федеральная политехническая школа Цюриха (EPFZ). Хотя о наличии на Красной планете долин, напоминающих земные, ученым известно давно, единого мнения об их происхождении нет, дискуссии идут много лет. Существуют предположения, что они могли появиться вследствие дождей или таяния льда на поверхности под воздействием вулканов.
Согласно гипотезе, предложенной специалистами EPFZ и Чикагского университета, русла древних марсианских рек образовались под воздействием проливных дождей. При этом ученые исключают участие в их формировании воды, просачивавшейся из грунта. Поскольку по своему характеру разветвления русел очень напоминают земные в засушливых районах, то, по мнению ученых, и здесь, и там происходили схожие гидрологические процессы. Дожди были обильными и долгими, но временами прекращались, потоки воды быстро неслись по поверхности к океану, занимавшему пространство в «северной трети» Марса.
Характерной особенностью рек в засушливых районах Земли являются острые углы примыкания боковых долин к основной. Во влажных районах эти углы более широкие.
Условия, при которых формировались долины с острыми углами ответвлений, существовали на Красной планете, как считают исследователи, сравнительно короткий промежуток времени — от 3,6 до 3,8 млрд лет назад. В этот период атмосфера на Марсе могла быть более плотной, чем сейчас, и могло быть гораздо больше воды, отмечают эксперты. Согласно их гипотезе, испарявшаяся с поверхности вода конденсировалась вокруг высоких вулканов в горных районах к югу от океана и проливалась затем дождями на поверхность.
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Так сформировались долины, которые сохранились на Марсе, несмотря на прошедшие миллиарды лет. Пока у ученых, правда, нет ответа на вопрос, куда затем подевалась вода. Они полагают, что влага могла «испариться в космос», и не исключают, что ее присутствие еще можно обнаружить вблизи Марса.
Были времена, когда на поверхность Марса низвергались продолжительные ливневые дожди и бурные потоки неслись к обширному океану. Водные испарения конденсировались в районе вулканов, чтобы вновь пролиться на Красную планету, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Такую гипотезу выдвинули швейцарские и американские исследователи, изучившие фотоснимки долин Марса и сравнившие их с руслами рек в засушливых районах Земли, сообщает ТАСС.
«Схожесть просто поразительная», — отмечает на своем сайте, рассказывая об этой научной работе, Федеральная политехническая школа Цюриха (EPFZ). Хотя о наличии на Красной планете долин, напоминающих земные, ученым известно давно, единого мнения об их происхождении нет, дискуссии идут много лет. Существуют предположения, что они могли появиться вследствие дождей или таяния льда на поверхности под воздействием вулканов.
Согласно гипотезе, предложенной специалистами EPFZ и Чикагского университета, русла древних марсианских рек образовались под воздействием проливных дождей. При этом ученые исключают участие в их формировании воды, просачивавшейся из грунта. Поскольку по своему характеру разветвления русел очень напоминают земные в засушливых районах, то, по мнению ученых, и здесь, и там происходили схожие гидрологические процессы. Дожди были обильными и долгими, но временами прекращались, потоки воды быстро неслись по поверхности к океану, занимавшему пространство в «северной трети» Марса.
Характерной особенностью рек в засушливых районах Земли являются острые углы примыкания боковых долин к основной. Во влажных районах эти углы более широкие.
Условия, при которых формировались долины с острыми углами ответвлений, существовали на Красной планете, как считают исследователи, сравнительно короткий промежуток времени — от 3,6 до 3,8 млрд лет назад. В этот период атмосфера на Марсе могла быть более плотной, чем сейчас, и могло быть гораздо больше воды, отмечают эксперты. Согласно их гипотезе, испарявшаяся с поверхности вода конденсировалась вокруг высоких вулканов в горных районах к югу от океана и проливалась затем дождями на поверхность.
Читайте также: Ученые выяснили, что на Марсе были взрывы
Так сформировались долины, которые сохранились на Марсе, несмотря на прошедшие миллиарды лет. Пока у ученых, правда, нет ответа на вопрос, куда затем подевалась вода. Они полагают, что влага могла «испариться в космос», и не исключают, что ее присутствие еще можно обнаружить вблизи Марса.
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