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Раскрыта тайна смерти жителя Помпей
Череп укатился после обвала земли и остался целым.
Ученые во время раскопок обнаружили череп жителя Помпей, скелет которого, зажатый огромной 300-килограммовой каменной глыбой во время извержения вулкана Везувий, был найден в конце мая этого года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Проанализировав расположение останков мужчины, специалисты сделали вывод, что именно огромный валун, упавший на тело, раскидал кости, съехав вниз по наклонной улице. Череп же укатился после обвала земли и остался целым.
Предполагается, что житель Помпей сначала погиб от недостатка кислорода, а уже после его тело раздавила каменная глыба.
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Одно из самых катастрофических извержений вулкана Везувий, уничтожившее римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, произошло в 79 году нашей эры.
Ученые во время раскопок обнаружили череп жителя Помпей, скелет которого, зажатый огромной 300-килограммовой каменной глыбой во время извержения вулкана Везувий, был найден в конце мая этого года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Проанализировав расположение останков мужчины, специалисты сделали вывод, что именно огромный валун, упавший на тело, раскидал кости, съехав вниз по наклонной улице. Череп же укатился после обвала земли и остался целым.
Предполагается, что житель Помпей сначала погиб от недостатка кислорода, а уже после его тело раздавила каменная глыба.
Читайте также: Раскрыта главная тайна лесов Амазонки
Одно из самых катастрофических извержений вулкана Везувий, уничтожившее римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, произошло в 79 году нашей эры.
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