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Раздел: Невероятное  
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В самом неожиданном месте: под Антарктидой нашли активный вулкан

В самом неожиданном месте: под Антарктидой нашли активный вулканИменно из-за него может таять лед.

Анализ исследований о таянии льдов и подробное изучение тепловой карты Антарктиды позволили ученым из Университета Восточной Англии сделать открытие — подо льдами Антарктиды, вероятно, находится действующий вулкан.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.

Профессор Карен Хейвуд из Университета Восточной Англии в Норидже считает, что вулкан может быть причиной таяния льдов и разрушения крупных ледников.

При анализе химического состава воды, пробы которой были собраны недалеко от крупнейших ледников, ученые обнаружили редкий изотоп гелий-3, поступление которого в атмосферу через мантию оценивается экспертами на уровне нескольких килограммов в год.

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На основании этого анализа ученые сделали вывод, что причиной быстрого таяния ледников стали географические особенности западного ледяного покрова Антарктиды, пролегающего сверху крупной системы вулканических разломов.
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 Теги: Антарктида, вулкан, ледник

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Сегодня, 20:57 » Автор: Едгар Букмирза
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