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На Земле гораздо больше рек и озер, чем думали ученые

На Земле гораздо больше рек и озер, чем думали ученые Значительная часть CO2 из проточной воды испаряется в атмосферу».

Согласно исследованию, опубликованному в Science, реки и ручьи покрывают гораздо большую часть планеты, чем считали геологи. В общей сложности новая работа демонстрирует, что, за исключением наземных ледников, всего на нашей планете порядка 773 000 квадратных километров малых водных массивов. Это на целых 44% выше, чем прогнозировали предыдущие исследования!

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА.

Исследование ставило своей целью проследить динамику изменения водного ландшафта, которое происходит благодаря климатическим изменениям. Все дело в том, что испарение речной воды увеличивает процент содержания парниковых газов в атмосфере, особенно в том случае, если люди сами загрязняют водоемы.

Джон Даунинг, биохимик из Университета Минессоты, в интервью порталу Gizmodo рассказал о том, что «до 2006 года считалось, что реки и озера — это природные артерии, по которым углерод поступает в океан. Однако более поздние наблюдения показали, что значительная часть CO2 из проточной воды испаряется в атмосферу».

Загрязняющие вещества (такие как, к примеру, удобрения или содержимое канализации), попадая в реку, провоцируют циркуляцию метана, CO2 и закиси азота, которые растворяются в воде и испаряются из нее, чтобы потом вернуться вместе с осадками. Таким образом, загрязнение рек — это не просто отравление водной среды, но и прямой вред всей атмосфере.

Чтобы составить карту рек и ручьев планеты, Джордж Аллен и Тамлин Павельски из Университета Северной Каролины провели анализ тысяч снимков Landsat, спутника NASA. Используя специально разработанное для этого ПО, они в результате получили полную карту малых водных массивов Земли. Не доверяя всю работу машинам, ученые привлекли «небольшую армию студентов» для того, чтобы перепроверить все расчеты и еще раз убедиться в том, что никаких ошибок нет.

Как оказалось, наиболее засушливыми становятся районы, в которых наблюдается высокий уровень воздействия человека. Исследователи предположили, что с этим связан комплекс мер, в первую очередь сельскохозяйственных: перекачка воды на поля, осушение болот и прочие.

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Аллен утверждает, что значительная разница в сравнении с предыдущими оценками обусловлена тем, что прошлые работы не учитывали естественную морфологию рек. Новое исследование, таким образом, является первым в своем роде глобальным проектом водной картографии в высоком разрешении. Он будет чрезвычайно полезен, и в первую очередь поможет спрогнозировать дальнейшие изменения водного ландшафта в будущем.
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 Теги: Земля, ученые, реки

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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