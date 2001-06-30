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Раздел: Невероятное  
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В Австралии сняли на видео необычные облачные круги

В Австралии сняли на видео необычные облачные круги Происхождение странного явления пока неизвестно.

В городе Йеппун, который находится в штате Квинсленд (Австралия), отдыхающие заметили в небе странные узоры, состоящие из облаков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как отметили очевидцы, никакие самолеты не пролетали, поэтому вариант инверсионного следа отпадает. На прикрепленном ниже видео можете посмотреть аномалию во всех деталях.

Когда оператор взял в руки телефон, чтобы заснять странный небосвод, один круг уже был образован, тогда как второй только зарождался. Примечательно, что узоры являлись идеально ровными окружностями. Последнее время, как заметили уфологи, стало появляться слишком много аномалий идеальных геометрических форм. Такое почти не свойственно природе.

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Самые распространенные теории относительно увиденного — это деятельность инопланетных существ или испытания климатических установок, которые способны влиять на погоду. Кто же на самом деле меняет Землю под себя: люди или инопланетяне?

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 Теги: небо, круги, Австралия

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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