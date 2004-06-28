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Раздел: Невероятное  
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Так выглядит одиннадцатилетний мальчик ростом более двух метров

Так выглядит одиннадцатилетний мальчик ростом более двух метров Великан учится в одной из школ Китая.

Средний рост китайского шестиклассника составляет 145 сантиметров, однако в одной из школ Лэшаня в настоящий момент учится 11-летний Рен Кийу ростом 206 сантиметров. Подростку по этой причине даже необходима специальная крупная парта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Когда учителя впервые видят Кийу, то принимают его за старшеклассника (причем, и в этом случае удивляются его большому росту) и просят вернуться в свой класс. Одноклассники нередко смеются над Реном из-за его рослости, а прохожие постоянно глазеют на этого удивительного мальчика и практически тут же пытаются сфотографировать великана.

Впрочем, наш герой не слишком обижается на такое отношении к себе и надеется, что в будущем необычная статура станет его преимуществом. В частности, юный китаец планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а также подумывает о профессиональной карьере баскетболиста.

Родители вспоминают, что его рост составлял уже 130 сантиметров, когда он пошел в детский сад, при этом мальчик продолжал стремительно расти. Близкие в свое время, как заметили ненормальную рослость Рена, обеспокоились его здоровьем и показали мальчика врачам. Многочисленные осмотры и анализы до сих пор показывают, что подросток совершенно здоров, в том числе и на гормональном уровне.

Несмотря на то что наш герой является настоящим великаном, особенно по сравнению со своими сверстниками, диагноз «гигантизм» ему ставить не стали. Скорее всего, он сможет вести нормальную жизнь без болей в спине и суставах, изменения внешности, половой слабости и других симптомов, характерных для больных гигантизмом людей. Впрочем, медики опасаются, что если школьник продолжит расти и дальше, у него могут начаться определенные проблемы со здоровьем.

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Но скорее всего, он просто рослый человек с ускоренным развитием, поэтому особо высоким не станет. И в таком случае вполне может осуществить свою мечту – стать баскетболистом…

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 Теги: Китай, великан

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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