Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, откуда взялись датские монеты с портретом Сатаны
В стране действовала секта с опасными убеждениями.
Некоторое время назад в Аббатстве Бата (Уэссекс, Великобритания) были найдены по-настоящему мистические монеты с изображениями дьявола и разными сатанинскими надписями. Продолжительное время ученые изучали находку, и вот сейчас они готовы представить итоги своей работы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Специалисты предположили, что много веков назад в Дании жили представители некоторого религиозного культа. На одной стороне найденных монет нанесена надпись «страна, или граждане, или дьявол». На второй грани имеется дата 13.03.1973 год и топоним Анхольт.
Ранее в одном озере Британии нашли настоящий клад — старинные драгоценности. Специалисты выяснили, что все монеты и ценные камни принадлежали датскому экцентрику, который сорок лет назад возглавлял религиозную общину.
Данная община вела свою деятельность на острове Анхольт: на это указали ритуальные предметы, маски, кости и так далее. Монеты, оговариваемые сегодня, оказались последними артефактами, которые оставили за собой представители объединения.
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Последователям внушали, что они являются частью целого культа, ведущего в параллельную вселенную.
Некоторое время назад в Аббатстве Бата (Уэссекс, Великобритания) были найдены по-настоящему мистические монеты с изображениями дьявола и разными сатанинскими надписями. Продолжительное время ученые изучали находку, и вот сейчас они готовы представить итоги своей работы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Специалисты предположили, что много веков назад в Дании жили представители некоторого религиозного культа. На одной стороне найденных монет нанесена надпись «страна, или граждане, или дьявол». На второй грани имеется дата 13.03.1973 год и топоним Анхольт.
Ранее в одном озере Британии нашли настоящий клад — старинные драгоценности. Специалисты выяснили, что все монеты и ценные камни принадлежали датскому экцентрику, который сорок лет назад возглавлял религиозную общину.
Данная община вела свою деятельность на острове Анхольт: на это указали ритуальные предметы, маски, кости и так далее. Монеты, оговариваемые сегодня, оказались последними артефактами, которые оставили за собой представители объединения.
Читайте также: Уличная камера зафиксировала светящийся шар, вознесшийся в небо
Последователям внушали, что они являются частью целого культа, ведущего в параллельную вселенную.
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