Раздел: Невероятное
Ученые придумали прибор, делающий объекты невидимыми
Канадские ученые создали специальный прибор, который способен делать объекты невидимыми.
Характерная черта нового прибора состоит в том, что он создает обратимый свет, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Все дело в световой волне: например, ученые взяли зеленый предмет, и благодаря новому изобретению детектор не обнаружил его. Таким образом, объект стал невидимым.
По словам профессора, который работал над этим проектом, специалисты сделали огромный вклад в развитие маскировки. Он объяснил, что с помощью их прибора световая волна проходит через предметы так, как будто их на самом деле нет.
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Во время исследований предмет становился невидимым только с одной его стороны. Однако при таком результате сделать его полностью невидимым вполне возможно.
Характерная черта нового прибора состоит в том, что он создает обратимый свет, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Все дело в световой волне: например, ученые взяли зеленый предмет, и благодаря новому изобретению детектор не обнаружил его. Таким образом, объект стал невидимым.
По словам профессора, который работал над этим проектом, специалисты сделали огромный вклад в развитие маскировки. Он объяснил, что с помощью их прибора световая волна проходит через предметы так, как будто их на самом деле нет.
Читайте также: Ученые придумали необычный метод общения с инопланетянами
Во время исследований предмет становился невидимым только с одной его стороны. Однако при таком результате сделать его полностью невидимым вполне возможно.
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