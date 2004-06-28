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Раздел: Невероятное  
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Ученые придумали прибор, делающий объекты невидимыми

Ученые придумали прибор, делающий объекты невидимымиКанадские ученые создали специальный прибор, который способен делать объекты невидимыми.

Характерная черта нового прибора состоит в том, что он создает обратимый свет, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Все дело в световой волне: например, ученые взяли зеленый предмет, и благодаря новому изобретению детектор не обнаружил его. Таким образом, объект стал невидимым.

По словам профессора, который работал над этим проектом, специалисты сделали огромный вклад в развитие маскировки. Он объяснил, что с помощью их прибора световая волна проходит через предметы так, как будто их на самом деле нет.

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Во время исследований предмет становился невидимым только с одной его стороны. Однако при таком результате сделать его полностью невидимым вполне возможно.
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 Теги: ученые, открытие, Канада

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Сегодня, 12:33 » Автор: Ульяна Воликовская
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