Раздел: Невероятное
Ученые открыли планету-двойника Нептуна
Год на ней длится всего 19,5 земных дней.
Команда исследователей Лаборатории физических исследований из индийского города Ахмедабад открыла новую планету, которая вращается вокруг своей материнской звезды и находится на расстоянии 600 световых лет от Земли, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Планета, которая называется EPIC 211945201b, или K2-236b, в 27 раз больше нашей планеты, и она расположена в семь раз ближе к своей звезде, по сравнению с Землей. Из-за близости планеты к своей звезде год на ней длится всего 19,5 дней.
Ученые описали новую планету как экзопланету, в чем подобную Сатурна или Нептуна. Исследование, опубликованное в «Американском астрономическом журнале Астрономического общества.
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Эксперты считают, что на планете могут содержаться тяжелые элементы, такие как лед, силикаты и железо.
Команда исследователей Лаборатории физических исследований из индийского города Ахмедабад открыла новую планету, которая вращается вокруг своей материнской звезды и находится на расстоянии 600 световых лет от Земли, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Планета, которая называется EPIC 211945201b, или K2-236b, в 27 раз больше нашей планеты, и она расположена в семь раз ближе к своей звезде, по сравнению с Землей. Из-за близости планеты к своей звезде год на ней длится всего 19,5 дней.
Ученые описали новую планету как экзопланету, в чем подобную Сатурна или Нептуна. Исследование, опубликованное в «Американском астрономическом журнале Астрономического общества.
Читайте также: Ученые открыли самую удаленную планету от Земли
Эксперты считают, что на планете могут содержаться тяжелые элементы, такие как лед, силикаты и железо.
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