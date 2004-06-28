Раздел: Невероятное
Создана уникальная ловушка для света
Ловушка представляет собой два зеркала.
Международный коллектив ученых при участии российских физиков впервые разработали настраиваемый микрорезонатор для того, чтобы создавать гибридные энергетические состояния между светом и материей. Он позволяет управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. Результаты исследования опубликованы в журнале Review of Scientific Instruments.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИНДИКАТОР.
Разработанный микрорезонатор — это своеобразная «ловушка» для света. Она представляет собой два зеркала — выпуклое и вогнутое, — расположенных друг от друга на расстоянии в несколько сотен нанометров. Когда квант света попадает в эту ловушку или его излучает источник света внутри резонатора, он начинает активно «метаться», многократно отражаясь от зеркал. Изменяя форму и размер резонатора, а также коэффициенты отражения зеркал, можно управлять пространственным распределением электромагнитной волны и временем жизни фотона в резонаторе.
Новая разработка позволяет управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. На основе микрорезонатора можно создавать приборы нового поколения для химического или биологического контроля, управления скоростью химических реакций и эффективностью переноса энергии.
Читайте также: Создана уникальная система предупреждения цунами
«Использование этого прибора откроет новые возможности для изучения влияния эффектов сильной и слабой связи на комбинационное рассеяние, скорость химических реакций, электропроводность, лазерную генерацию, безызлучательный перенос энергии и другие физические, химические и биологические функции. Это будет также значительным шагом к разработке разнообразных практических приложений эффекта связи "свет–вещество", прежде всего для модификации физических, химических и биологических процессов», — заключил один из авторов работы, научный сотрудник НИЯУ «МИФИ» Дмитрий Довженко.
Международный коллектив ученых при участии российских физиков впервые разработали настраиваемый микрорезонатор для того, чтобы создавать гибридные энергетические состояния между светом и материей. Он позволяет управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. Результаты исследования опубликованы в журнале Review of Scientific Instruments.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИНДИКАТОР.
Разработанный микрорезонатор — это своеобразная «ловушка» для света. Она представляет собой два зеркала — выпуклое и вогнутое, — расположенных друг от друга на расстоянии в несколько сотен нанометров. Когда квант света попадает в эту ловушку или его излучает источник света внутри резонатора, он начинает активно «метаться», многократно отражаясь от зеркал. Изменяя форму и размер резонатора, а также коэффициенты отражения зеркал, можно управлять пространственным распределением электромагнитной волны и временем жизни фотона в резонаторе.
Новая разработка позволяет управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. На основе микрорезонатора можно создавать приборы нового поколения для химического или биологического контроля, управления скоростью химических реакций и эффективностью переноса энергии.
Читайте также: Создана уникальная система предупреждения цунами
«Использование этого прибора откроет новые возможности для изучения влияния эффектов сильной и слабой связи на комбинационное рассеяние, скорость химических реакций, электропроводность, лазерную генерацию, безызлучательный перенос энергии и другие физические, химические и биологические функции. Это будет также значительным шагом к разработке разнообразных практических приложений эффекта связи "свет–вещество", прежде всего для модификации физических, химических и биологических процессов», — заключил один из авторов работы, научный сотрудник НИЯУ «МИФИ» Дмитрий Довженко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
284
0
Также советуем посмотреть
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
- В Эквадоре пчелы внесли «коррективы» в футбольный матч
- В Сети отыскали девушку из самого популярного мема года
Оставьте свой комментарий