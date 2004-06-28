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Создана уникальная ловушка для света

Создана уникальная ловушка для светаЛовушка представляет собой два зеркала.

Международный коллектив ученых при участии российских физиков впервые разработали настраиваемый микрорезонатор для того, чтобы создавать гибридные энергетические состояния между светом и материей. Он позволяет управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. Результаты исследования опубликованы в журнале Review of Scientific Instruments.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИНДИКАТОР.

Разработанный микрорезонатор — это своеобразная «ловушка» для света. Она представляет собой два зеркала — выпуклое и вогнутое, — расположенных друг от друга на расстоянии в несколько сотен нанометров. Когда квант света попадает в эту ловушку или его излучает источник света внутри резонатора, он начинает активно «метаться», многократно отражаясь от зеркал. Изменяя форму и размер резонатора, а также коэффициенты отражения зеркал, можно управлять пространственным распределением электромагнитной волны и временем жизни фотона в резонаторе.

Новая разработка позволяет управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. На основе микрорезонатора можно создавать приборы нового поколения для химического или биологического контроля, управления скоростью химических реакций и эффективностью переноса энергии.

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«Использование этого прибора откроет новые возможности для изучения влияния эффектов сильной и слабой связи на комбинационное рассеяние, скорость химических реакций, электропроводность, лазерную генерацию, безызлучательный перенос энергии и другие физические, химические и биологические функции. Это будет также значительным шагом к разработке разнообразных практических приложений эффекта связи "свет–вещество", прежде всего для модификации физических, химических и биологических процессов», — заключил один из авторов работы, научный сотрудник НИЯУ «МИФИ» Дмитрий Довженко.
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 Теги: свет, ловушка

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Сегодня, 20:12 » Автор: Едгар Букмирза
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