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Раздел: Невероятное  
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Исследователи обнаружили необычную субстанцию на Марсе

Исследователи обнаружили необычную субстанцию на МарсеИсследователи продолжают разгадывать загадки Вселенной.

Сотни снимков марсохода NASA Curiosity изучили ученые-уфологи, пока не заметили белый след на одном из кадров. Размытый светлый объект может оказаться быстро передвигающимися инопланетным существом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Исследователи космоса продолжают самостоятельно разгадывать загадки Вселенной, которые тщательно скрывает правительство. Новыми объектами исследования уфологов стали снимки, сделанные марсоходом NASA Curiosity совсем недавно. Ранее NASA и сами сообщали, что марсоход взял на Красной планете образцы почвы, в которых нашлись следы органических веществ, что говорит о том, что ранее там была жизнь. Возможно, она есть и по сей день, ведь ученые-уфологи во время изучения фото обнаружили белую субстанцию на Марсе.

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Исследователи предполагают, что белая субстанция является размытым следом быстро передвигавшегося объекта, который может быть живым существом. Аналогичное размытие на фото бывает, когда кто-то пытается сфотографировать бегущее животное. Исследователи акцентируют внимание на том, что подобной размытости не было ни на одном другом снимке, что исключает присутствие песчинок или загрязнения на объективе Curiosity.
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 Теги: Марс, субстанция

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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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