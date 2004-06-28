Раздел: Невероятное
Илон Маск призвал колонизировать космос
Предприниматель говорит об этом далеко не в первый раз.
Недавно ученые провели исследование и пришли к выводу, что, возможно, люди одиноки во Вселенной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
В ответ на это Маск в очередной раз подчеркнул важность распространения человеческой цивилизации в космосе.
Илон Маск уже довольно давно высказывается в поддержку межпланетной колонизации и работает над достижением этой цели с помощью своей компании SpaceX. После публикации нового исследования, о котором мы недавно писали, предполагающего, что в наблюдаемой Вселенной больше нет других развитых цивилизаций, основатель и генеральный директор SpaceX в очередной раз убедился в необходимости выполнения своей миссии, - сообщает naked-science.
Маск поясняет, что новый доклад о вероятном одиночестве человеческой расы делает расширение наших владений за пределами Земли еще более важным.
Именно поэтому нам необходимо сохранить свет сознания, став цивилизацией, освоившей космос, и распространив жизнь на другие планеты, — пишет он в Twitter. – Неизвестно, являемся ли мы единственной живой на данный момент цивилизацией в наблюдаемой Вселенной, но любая возможность того, что это так, — дополнительный стимул к расширению жизни на другие планеты.
Читайте также: Ученые рассказали, какие технологии помогут колонизировать Марс
Одна из его заветных целей — отправить миллион людей на Марс для его колонизации в ближайшие 50 лет.
В 2017 году генеральный директор SpaceX написал для журнала New Space статью «Делая человечество многопланетным видом» («Making Humans a Multi-Planetary Species»).
Недавно ученые провели исследование и пришли к выводу, что, возможно, люди одиноки во Вселенной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
В ответ на это Маск в очередной раз подчеркнул важность распространения человеческой цивилизации в космосе.
Илон Маск уже довольно давно высказывается в поддержку межпланетной колонизации и работает над достижением этой цели с помощью своей компании SpaceX. После публикации нового исследования, о котором мы недавно писали, предполагающего, что в наблюдаемой Вселенной больше нет других развитых цивилизаций, основатель и генеральный директор SpaceX в очередной раз убедился в необходимости выполнения своей миссии, - сообщает naked-science.
Маск поясняет, что новый доклад о вероятном одиночестве человеческой расы делает расширение наших владений за пределами Земли еще более важным.
Именно поэтому нам необходимо сохранить свет сознания, став цивилизацией, освоившей космос, и распространив жизнь на другие планеты, — пишет он в Twitter. – Неизвестно, являемся ли мы единственной живой на данный момент цивилизацией в наблюдаемой Вселенной, но любая возможность того, что это так, — дополнительный стимул к расширению жизни на другие планеты.
Читайте также: Ученые рассказали, какие технологии помогут колонизировать Марс
Одна из его заветных целей — отправить миллион людей на Марс для его колонизации в ближайшие 50 лет.
В 2017 году генеральный директор SpaceX написал для журнала New Space статью «Делая человечество многопланетным видом» («Making Humans a Multi-Planetary Species»).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
226
0
Также советуем посмотреть
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
Оставьте свой комментарий