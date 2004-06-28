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Илон Маск призвал колонизировать космос

Илон Маск призвал колонизировать космосПредприниматель говорит об этом далеко не в первый раз.

Недавно ученые провели исследование и пришли к выводу, что, возможно, люди одиноки во Вселенной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

В ответ на это Маск в очередной раз подчеркнул важность распространения человеческой цивилизации в космосе.

Илон Маск уже довольно давно высказывается в поддержку межпланетной колонизации и работает над достижением этой цели с помощью своей компании SpaceX. После публикации нового исследования, о котором мы недавно писали, предполагающего, что в наблюдаемой Вселенной больше нет других развитых цивилизаций, основатель и генеральный директор SpaceX в очередной раз убедился в необходимости выполнения своей миссии, - сообщает naked-science.

Маск поясняет, что новый доклад о вероятном одиночестве человеческой расы делает расширение наших владений за пределами Земли еще более важным.

Именно поэтому нам необходимо сохранить свет сознания, став цивилизацией, освоившей космос, и распространив жизнь на другие планеты, — пишет он в Twitter. – Неизвестно, являемся ли мы единственной живой на данный момент цивилизацией в наблюдаемой Вселенной, но любая возможность того, что это так, — дополнительный стимул к расширению жизни на другие планеты.

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Одна из его заветных целей — отправить миллион людей на Марс для его колонизации в ближайшие 50 лет.

В 2017 году генеральный директор SpaceX написал для журнала New Space статью «Делая человечество многопланетным видом» («Making Humans a Multi-Planetary Species»).
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 Теги: Илон Маск, космос, колонизация

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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