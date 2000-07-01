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Раздел: Невероятное  
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В Австралии появились паразиты, устойчивые к лекарствам

В Австралии появились паразиты, устойчивые к лекарствам Опасные черви удивляют медиков способностью к выживанию.

Австралийские медики бьют тревогу: с каждым днем количество человеческих жертв увеличивается, причина смертей — круглые черви, относящиеся к роду стронгилоидов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Паразиты вызывают стронгилоидоз — смертельно опасную болезнь, которая характеризуется следующими симптомами:

- внезапная диарея;
- высыпания по всему телу;
- кашель.

Попадают черви через кожу, очень часто причиной заражения становятся укусы насекомых. Первые дни, вплоть до недели, человек может не ощущать никаких изменений в организме. В этот период черви активно размножаются в теле нового хозяина. Если вовремя не выявить болезнь, летальный исход гарантирован.

В данный момент от паразитов страдает половина населения Австралии. Особенно в зоне риска отдыхающие и беженцы. Многие граждане даже не догадываются, что они заражены.

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Еще одна проблема — устойчивость паразитов к лекарствам. С каждым разом выводить червей становится сложнее, отмечают врачи. Из-за этого некоторые уфологи считают, что стронгилоиды имеют внеземное происхождение.
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 Теги: Австралия, паразиты

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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