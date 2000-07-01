Раздел: Невероятное
В Австралии появились паразиты, устойчивые к лекарствам
Опасные черви удивляют медиков способностью к выживанию.
Австралийские медики бьют тревогу: с каждым днем количество человеческих жертв увеличивается, причина смертей — круглые черви, относящиеся к роду стронгилоидов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Паразиты вызывают стронгилоидоз — смертельно опасную болезнь, которая характеризуется следующими симптомами:
- внезапная диарея;
- высыпания по всему телу;
- кашель.
Попадают черви через кожу, очень часто причиной заражения становятся укусы насекомых. Первые дни, вплоть до недели, человек может не ощущать никаких изменений в организме. В этот период черви активно размножаются в теле нового хозяина. Если вовремя не выявить болезнь, летальный исход гарантирован.
В данный момент от паразитов страдает половина населения Австралии. Особенно в зоне риска отдыхающие и беженцы. Многие граждане даже не догадываются, что они заражены.
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Еще одна проблема — устойчивость паразитов к лекарствам. С каждым разом выводить червей становится сложнее, отмечают врачи. Из-за этого некоторые уфологи считают, что стронгилоиды имеют внеземное происхождение.
Австралийские медики бьют тревогу: с каждым днем количество человеческих жертв увеличивается, причина смертей — круглые черви, относящиеся к роду стронгилоидов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Паразиты вызывают стронгилоидоз — смертельно опасную болезнь, которая характеризуется следующими симптомами:
- внезапная диарея;
- высыпания по всему телу;
- кашель.
Попадают черви через кожу, очень часто причиной заражения становятся укусы насекомых. Первые дни, вплоть до недели, человек может не ощущать никаких изменений в организме. В этот период черви активно размножаются в теле нового хозяина. Если вовремя не выявить болезнь, летальный исход гарантирован.
В данный момент от паразитов страдает половина населения Австралии. Особенно в зоне риска отдыхающие и беженцы. Многие граждане даже не догадываются, что они заражены.
Читайте также: Ученые рассказали, откуда взялись датские монеты с портретом Сатаны
Еще одна проблема — устойчивость паразитов к лекарствам. С каждым разом выводить червей становится сложнее, отмечают врачи. Из-за этого некоторые уфологи считают, что стронгилоиды имеют внеземное происхождение.
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