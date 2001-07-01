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Раздел: Невероятное  
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Пролетевший над Техасом ангел попал на видео

Пролетевший над Техасом ангел попал на видео Автор ролика утверждает, что видео подлинное.

В Интернете получил широкое распространение видеоролик, на котором виднеется настоящий ангел, парящий между облаков. Увиденное напомнило автору ролика легенду о «древних астронавтах», которые прибыли к людям в доисторические времена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Сперва мужчина снимал густые облака, а через некоторое время он увидел чистый участок неба, в нем-то и возникла фигура ангела. По своим размерам создание было не больше голубя, как показалось очевидцу, однако птицей нечто не являлось. Это определенно была человеческая фигура.

Когда оператор сделал зум, то увидел засвеченное лицо и темноватые волосы. Как и полагается, ангел имел крылья, правда, они были небольшие и постоянно двигались.

Пользователи сети заметили, что человекоподобная фигура, невзирая на махи крыльями, оставалась неподвижной. Также людей смутил факт съемки пасмурного неба: зачем мужчина вдруг надумал запечатлеть тучи?

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Если это был и вправду ангел, то он, скорее всего, прилетел к конкретному человеку, чтобы передать ему некоторые тайные знания. Древние люди, по мнению ученых, получили разработки и технологии именно благодаря тесным связям с развитыми созданиями — инопланетянами.

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 Теги: Техас, ангел, видео

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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