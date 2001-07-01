Раздел: Невероятное
Ученый рассказал, куда попадает сознание человека после смерти
По словам исследователя, жизнь продолжается в параллельных мирах.
Роберт Ланц, будучи деканом Университета Уэйк Форест, заявил, что после земной жизни люди отправляются в параллельные миры, где их жизнь продолжается, только в иной форме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В качестве доказательства своей мысли ученый приводит появление мистических существ, которые приходят как раз из других миров.
Люди регулярно видят мистических созданий. Они, видимо, проникают к нам через порталы, а потом уходят в свою реальность. Таких существ достаточно много: Йети, русалки и так далее.
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Человека некоторые поэты сравнивают с цветком, который способен после глубокого зимнего сна зацветать вновь и вновь. Пока что другие ученые никак не прокомментировали заявление Роберта Ланца.
Роберт Ланц, будучи деканом Университета Уэйк Форест, заявил, что после земной жизни люди отправляются в параллельные миры, где их жизнь продолжается, только в иной форме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В качестве доказательства своей мысли ученый приводит появление мистических существ, которые приходят как раз из других миров.
Люди регулярно видят мистических созданий. Они, видимо, проникают к нам через порталы, а потом уходят в свою реальность. Таких существ достаточно много: Йети, русалки и так далее.
Читайте также: В Австралии появились паразиты, устойчивые к лекарствам
Человека некоторые поэты сравнивают с цветком, который способен после глубокого зимнего сна зацветать вновь и вновь. Пока что другие ученые никак не прокомментировали заявление Роберта Ланца.
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