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Раздел: Невероятное  
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В Мексике нашли развалины огромной пирамиды с сокровищами

В Мексике нашли развалины огромной пирамиды с сокровищами Сооружение было в четыре раза выше пирамиды Хеопса.

Исследователи смогли раскопать в Мексике пирамиду, которая является одной из самых большой в мире. Открытие было сделано в штате Пуэбла: остатки древней постройки хранились под холмом Амалукан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Журналисты выяснили, что первооткрывателями стали строители, которые хотели возводить парк на вышеуказанной территории. Сразу после обнаружения странных руин они вызвали группу археологов.

Как выяснили ученые, пирамида была создана между 200 годом до н.э. и 600 годом нашей эры. Постройка определенно являлась центром различных религиозных культов, а вокруг пирамиды находились пристанища жрецов и знати.

Во время раскопок археологами были замечены уникальные драгоценности из ценных камней, а также различная домашняя утварь. На вершине сооружения, которое по предварительным данным превышает пирамиду Хеопса в 4 раза, имелась огромная площадь.

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Сейчас ведутся активные раскопки и изучение деталей, позже должна появиться новая информация о находке.
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 Теги: Мексика, пирамида

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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