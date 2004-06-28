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В Индии полицейские массово увольняются с участка, захваченного призраками

В Индии полицейские массово увольняются с участка, захваченного призраками Ранее на месте полицейского участка находился крематорий.

В полицейском участке Джугсалаи, что в городе Джамшедпур, штат Джаркханд, завелись призраки-невидимки, пугающие стражей порядка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Как пишут местные СМИ, с некоторых пор страх перед призраками у полицейских таков, что там теперь никто не остается на ночное дежурство. К 11 вечера тут уже нет ни одного смельчака.

Многие очевидцы рассказывают, как лично видели перепуганных полицейских, выбегающих вечером из этого участка.

Власти заявляют, что для очищения помещения от сверхъестественных сил полицейские будут организовывать коллективные молитвы в этом участке каждый месяц в обязательном порядке и делать подношения для невидимых духов, чтобы отогнать призраков, которые их пугают.

"Никто не хочет тут работать. А те, кто работают, постоянно в шоке из-за внезапных приступов сильного ужаса", рассказал журналистам один из полицейских.

В отчетах полицейских фигурируют странные звуки внутри участка, которые явственно слышны как только наступает ночь, и становятся еще более громкими вскоре после полуночи.

По словам очевидца, телефонные линии в участке также регулярно выходят из строя, несмотря на все усилия техников.

"Мы занимается ремонтом телефонных линий ежедневно, но странно, что они перестают работать уже к вечеру. Это повседневная проблема".

По словам другого полицейского, на месте, где находится захваченный призраками участок, ранее находилось место для кремации покойников.

"Очевидно, что это основная причина, почему наш полицейский участок находится во власти призраков", - пояснил он.

Причем это не единственное подобное место в Индии. На месте для кремации в районе Беган Кодар в штате Западная Бенгалия много лет назад был построен железнодорожный вокзал, который был закрыт в 1967 году после того, как его посчитали "гиблым местом".

Перед закрытием вокзала в сми сообщалось о сотруднике железной дороги, который погиб, когда якобы увидел "привидение в белых одеждах (наряд смерти), идущее по рельсам глубокой ночью".

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Впрочем, сейчас этот вокзал снова открыт и это достаточно оживленное место. О новых появлениях там призраков пока не сообщалось.
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 Теги: Индия, полицейский участок

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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