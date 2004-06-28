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В Индии полицейские массово увольняются с участка, захваченного призраками

В Индии полицейские массово увольняются с участка, захваченного призраками

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