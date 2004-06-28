» » Ученые обнаружили следы древних жертвоприношений женщин и детей
Раздел: Невероятное  
0

Ученые обнаружили следы древних жертвоприношений женщин и детей

Ученые обнаружили следы древних жертвоприношений женщин и детейИсследователи нашли раздробленные черепа детей и подростков.

Археологи обнаружили в "немецком Стоунхендже" раздробленные черепа и реберные кости детей, подростков и женщин, что может свидетельствовать о древних жертвоприношениях, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA

Как сообщает Live Science, исследователи обнаружили человеческие останки, сосуды для питья и топоры, которые были погребены в ямах на месте раскопок около деревни Пеммельте, расположенной в Германии примерно в 130 километрах к юго-западу от Берлина.

По словам исследователей, жертвы были сброшены в яму и, по меньшей мере, у одного из подростков были связаны руки. Ученые предполагают, что существует возможность того, что погребенные люди были жертвами нападения. Вместе с тем, артефакты, найденные рядом с ними, и то, что в погребении не было обнаружено останков взрослых мужчин, с большей вероятностью свидетельствует о том, что на этом месте было совершено человеческое жертвоприношение. Останки датируются 2300 годом до нашей эры.

Ученые также обнаружили останки 13 мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, которые были похоронены с другой сторон памятника. Вместе с тем, на этих останках не было найдено каких-либо следов насильственной смерти. При этом, мужчины были похоронены без каких-либо артефактов, а останки одного из них датируются 1900 годом до нашей эры.

Читайте также: Ученые увидели на древних картинах следы инопланетян

"Немецкий Стоунхендж" — доисторический круговой памятник, построенный из деревянных или каменных сооружений. Он состоит из нескольких концентрических кругов, диаметр самого большого достигает 115 метров. Как и английский Стоунхендж, ритуальное сооружение около деревни Пеммельте учитывает движение солнца, равноденствие и солнцестояние.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ученые, жертвоприношения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:47 » Автор: Татьяна Ларина
     92
     0

Похожие новости по теме

В «немецком Стоунхендже» нашли следы жертвоприношения В «немецком Стоунхендже» нашли следы жертвоприношения

Археологи нашли еще одну похожую структуру.

Ученые обнаружили следы массового убийства Ученые обнаружили следы массового убийства

Вместе со скелетами археологи обнаружили кости животных и артефакты

Ученые обнаружили останки неизвестного вида людей Ученые обнаружили останки неизвестного вида людей

Американские археологи обнаружили в Китае уникальные черепа людей, которые жили примерно 120 тыс. лет назад.

Археологи обнаружили захоронение древнего библейского народа Археологи обнаружили захоронение древнего библейского народа

В Израиле археологи впервые обнаружили кладбище филистимлян.

Обнаружено массовое захоронение, которому 7000 лет Обнаружено массовое захоронение, которому 7000 лет

Недалеко от Франкфурта археологи обнаружили останки людей, убитых 7 тысяч лет назад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх