Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили следы древних жертвоприношений женщин и детей
Исследователи нашли раздробленные черепа детей и подростков.
Археологи обнаружили в "немецком Стоунхендже" раздробленные черепа и реберные кости детей, подростков и женщин, что может свидетельствовать о древних жертвоприношениях, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Как сообщает Live Science, исследователи обнаружили человеческие останки, сосуды для питья и топоры, которые были погребены в ямах на месте раскопок около деревни Пеммельте, расположенной в Германии примерно в 130 километрах к юго-западу от Берлина.
По словам исследователей, жертвы были сброшены в яму и, по меньшей мере, у одного из подростков были связаны руки. Ученые предполагают, что существует возможность того, что погребенные люди были жертвами нападения. Вместе с тем, артефакты, найденные рядом с ними, и то, что в погребении не было обнаружено останков взрослых мужчин, с большей вероятностью свидетельствует о том, что на этом месте было совершено человеческое жертвоприношение. Останки датируются 2300 годом до нашей эры.
Ученые также обнаружили останки 13 мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, которые были похоронены с другой сторон памятника. Вместе с тем, на этих останках не было найдено каких-либо следов насильственной смерти. При этом, мужчины были похоронены без каких-либо артефактов, а останки одного из них датируются 1900 годом до нашей эры.
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"Немецкий Стоунхендж" — доисторический круговой памятник, построенный из деревянных или каменных сооружений. Он состоит из нескольких концентрических кругов, диаметр самого большого достигает 115 метров. Как и английский Стоунхендж, ритуальное сооружение около деревни Пеммельте учитывает движение солнца, равноденствие и солнцестояние.
Археологи обнаружили в "немецком Стоунхендже" раздробленные черепа и реберные кости детей, подростков и женщин, что может свидетельствовать о древних жертвоприношениях, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Как сообщает Live Science, исследователи обнаружили человеческие останки, сосуды для питья и топоры, которые были погребены в ямах на месте раскопок около деревни Пеммельте, расположенной в Германии примерно в 130 километрах к юго-западу от Берлина.
По словам исследователей, жертвы были сброшены в яму и, по меньшей мере, у одного из подростков были связаны руки. Ученые предполагают, что существует возможность того, что погребенные люди были жертвами нападения. Вместе с тем, артефакты, найденные рядом с ними, и то, что в погребении не было обнаружено останков взрослых мужчин, с большей вероятностью свидетельствует о том, что на этом месте было совершено человеческое жертвоприношение. Останки датируются 2300 годом до нашей эры.
Ученые также обнаружили останки 13 мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, которые были похоронены с другой сторон памятника. Вместе с тем, на этих останках не было найдено каких-либо следов насильственной смерти. При этом, мужчины были похоронены без каких-либо артефактов, а останки одного из них датируются 1900 годом до нашей эры.
Читайте также: Ученые увидели на древних картинах следы инопланетян
"Немецкий Стоунхендж" — доисторический круговой памятник, построенный из деревянных или каменных сооружений. Он состоит из нескольких концентрических кругов, диаметр самого большого достигает 115 метров. Как и английский Стоунхендж, ритуальное сооружение около деревни Пеммельте учитывает движение солнца, равноденствие и солнцестояние.
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