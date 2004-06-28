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Умер лауреат Нобелевской премии

Умер лауреат Нобелевской премииСкончался Нобелевский лауреат по медицине Арвид Карлссон

29 июня на 96-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, шведский фармаколог Арвид Карлссон. Об этом сообщается на сайте Гетеборгского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Нобелевскую премию он получил в 2000 году за новаторские исследования в области нейротрансмиттеров мозга –исследование свойств нейромедиатора дофамина и его воздействия на пациентов с болезнью Паркинсона.

"Он внес большой вклад в науку и своей работой вдохновил студентов и исследовательское сообщество как в Швеции, так и в мире", – отметила ректор университета Ева Виберг.

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В Гетеборгский университете Карлссон преподавал с 1959 года.
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 Теги: Нобелевская премия, лауреат

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Сегодня, 12:07 » Автор: Татьяна Ларина
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