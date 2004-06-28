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Раздел: Невероятное  
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Ученые обеспокоены тем, что Земля продолжает нагреваться

Ученые обеспокоены тем, что Земля продолжает нагреватьсяПричиной всех проблем является существенный перегрев планеты.

Специалисты из Открытого университета и Шеффилдского университета в Великобритании пришли к выводу, что климатические изменения являются достаточно опасными для рядя регионов, таких как Арктика и области с муссонным климатом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знамя индустрии

Отмечено, что причиной всех проблем является существенный перегрев планеты.

Ученые разработали климатическую модель, которая принимает во внимание взаимодействие между океаном и атмосферой, углеродные циклы и объем выбросов углекислого газа. На основании расчетов ученые оценили степень вероятности достижения Парижского соглашения, а также определили последствия дальнейших изменений для биосферы.

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Ограничить рост температуры с 50-процентной вероятностью, как показали исследования, технически возможно. Правда, в этом случае изменения климата могут быть непредсказуемыми. В некоторых областях планеты может существенно увеличиться частота стихийных бедствий.
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 Теги: Земля, ученые

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Сегодня, 13:47 » Автор: Татьяна Ларина
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