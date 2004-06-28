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Раздел: Невероятное  
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В польской деревушке родился теленок-мутант

В польской деревушке родился теленок-мутантЭто четвертые роды коровы.

В польской деревне Ковалево-Поморске родился теленок с двумя головами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

О новорожденном животном рассказала местный ветеринар Каролина Шаровска (Karolina Szarowska). Ее вызвали для того, чтобы оказать корове помощь в родах. В результате мать теленка выжила, несмотря на трудности, а двуглавый детеныш родился живым.

«Две головы лучше, чем одна. А помочь ЭТОМУ родиться живым было настоящим чудом», — описала пережитое ветеринар.

Владелец коровы рассказал, что это четвертые роды коровы и в прошлый раз на свет уже появлялись телята с пороками развития: детеныш родился с внутренними органами наружу.

Двуглавый теленок вскоре умер. Экологические активисты настаивают, что участившиеся случаи рождения животных-мутантов связаны с тем, что скот потребляет генетически модифицированный корм с высоким содержанием пестицидов.

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В июне сообщалось, что на австралийской ферме родился ягненок-мутант с двумя телами, восемью ногами и одной головой. Детеныш родился мертвым. Фермер сфотографировал его и избавился от тела из-за боязни чем-нибудь заразиться.
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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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