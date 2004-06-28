В польской деревушке родился теленок-мутант

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Ученые пока в замешательстве, что могло стать причиной такой мутации.

В Индии проявился на свет двухголовый мальчик, которому в настоящее время врачи пытаются спасти жизнь. Двуглавый, и поэтому более чем необычный малыш, родился в штате Раджастан. По утверждению изумленных врачей, в одном теле фактически оказалось сразу двое двое детей мужского пола.