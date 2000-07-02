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Раздел: Невероятное  
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Пугающее мерцание в немецком небе сняли на видео

Пугающее мерцание в немецком небе сняли на видео Происхождение странного явления остается загадкой.

В городе Гельзенкирхен (север Рурской области Германии) случилось нечто завораживающее и пугающее одновременно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Жители населенного пункта засняли странное мерцание, которое становилось то красным, то оранжевым. Ученые и уфологи пока что не могут объяснить природу явления.

Пользователи сети уверены, что аномальное свечение — следствие протекающих природных процессов. Вы можете увидеть феномен собственными глазами, включив прикрепленное видео.

Автор ролика отметил, что за время съемки испытал огромное количество эмоций. Доминирующим было чувство страха: у мужчины сложилось впечатление, что за ним наблюдает что-то могущественное, гигантское и невидимое. Немец считает, что появление мерцания связано с посетившими землю инопланетянами.

Уфологи, к слову, тоже обвиняют во всем представителей внеземных цивилизаций, однако многие люди критикуют подобное заявление. Сейчас, по их мнению, модно всё спихивать на невиданных созданий.

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Притом этим в последнее время грешат не только уфологи, но и ученые, если не могут найти разумного объяснения.

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 Теги: Германия, небо, мерцание

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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