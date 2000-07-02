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Раздел: Невероятное  
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Жуткие кадры: странная женщина забралась по стене больницы

Жуткие кадры: странная женщина забралась по стене больницы Видео записала камера очевидца в Индии.

Двое товарищей, проходя мимо индийского госпиталя Сандживан (Мумбаи, Индия), запечатлели на камеру телефона пугающую картину: по стене больницы ползла женщина, которая, по словам одного из очевидцев, была явно одержима дьяволом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Незнакомка имела длинные черные волосы и была одета в белый наряд, как в фильмах ужасов. Второй очевидец считает, что на стене видел не сумасшедшую пациентку госпиталя, а настоящее привидение.

Одно только известно точно: человек не смог бы вскарабкаться на ровные стены здания, даже если был бы спортсменом. Возможно, женщина страдала лунатизмом: во время сомнамбулического сна люди могут вытворять что угодно, это доказано учеными.

Специалисты не могут объяснить, из-за чего возникает лунатизм, но наличие такого расстройства подтверждают. Лунатики способны ходить по невероятно узким перекладинам и не падать, совершать сумасшедшие перелеты между домами и так далее.

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Пользователи сети считают, что видео является постановочным: женщину просто подняли при помощи тросов. А некоторые не исключают теорию, что на самом деле героиня видео спускалась с колонны, а видео просто инвертировано (перевернуто).

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 Теги: Индия, женщина, больница

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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