» » На фотографии пламени разглядели "огненный скелет"
Раздел: Невероятное  
0

На фотографии пламени разглядели "огненный скелет"

На фотографии пламени разглядели "огненный скелет" Жуткое открытие сделали на фото горящей машины.

В разделе популярного сайта «Reddit», посвященном паранормальным явлениям, появился загадочный снимок, который многих пользователей ресурса озадачил, а некоторых, судя по реакции, даже напугал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Изображение демонстрирует горящую машину, и почти все зрители заметили на этом кадре нечто странное и волнующее. Некоторые пользователи поначалу даже хотели пожаловаться администрации сайта на этот материал, поскольку посчитали, что он изображает горящего человека, пытающегося вылезти из окна автомобиля. Однако, разумеется, возмущенная интернет-общественность быстро поняла, что никакого шокирующего контента здесь нет.

Просто языки пламени приняли во время съемки столь причудливую форму, своими очертаниями очень похожую на человека.

Одни комментаторы говорят, что отчетливо видят на снимке огненный скелет с оголенными черепом и грудной клеткой – жуть, да и только!

По словам других, им мерещится кричащая женщина с длинными темными волосами, которая, видимо, пытается что-то сказать об этой трагедии или подает знак свыше.

Третьи предполагают, что в пламени обозначился дух машины, которая, как и все в этом мире, живая, правда, теперь вот умирающая и вот так своеобразно прощающаяся с нашей физической реальностью.

Читайте также: Пугающее мерцание в немецком небе сняли на видео

Так или иначе, жутковатая фотография не оставила никого равнодушным. Кроме, пожалуй, скептиков, которые заявили, что перед нами обычная парейдолическая иллюзия, а не призрак в огне или зловещий знак свыше. Понадеемся, что это действительно так, и никаких ужасов нигде, никогда не случалось и не случится впредь…

На фотографии пламени разглядели "огненный скелет"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: скелет, пламя

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     169
     0

Похожие новости по теме

Пугающее мерцание в немецком небе сняли на видео Пугающее мерцание в немецком небе сняли на видео

Происхождение странного явления остается загадкой.

Скелет мутанта: археологи сделали пугающее открытие в Перу Скелет мутанта: археологи сделали пугающее открытие в Перу

Специалисты нашли останки скелета с дополнительными парами рук и ног.

Мать, сын и призрак: в США опубликовали уникальное фото Мать, сын и призрак: в США опубликовали уникальное фото

При создании снимка американцы даже не подозревали, что на нём окажется.

В США камера наблюдения зафиксировала призрак В США камера наблюдения зафиксировала призрак

Владелец камеры выложил запись в Сеть.

В российском небе видели загадочный огненный объект В российском небе видели загадочный огненный объект

Объяснить происхождение яркого столба не удалось.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх