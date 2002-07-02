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Известный сигарообразный астероид может оказаться кометой

Известный сигарообразный астероид может оказаться кометой Объект был впервые зафиксирован на Гавайях.

Этот таинственный астроид, в виде сигары, был замечен в нашей Солнечной системе еще в октябре прошлого года астрономами гавайской обсерватории, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Отсюда такое странное название - Oumuamua, хотя в переводе с гавайского языка это слово означает «Посланник»: правда, и такое его имя сразу же наводит на определенные размышления.

Дело в том, что широкая общественность о загадочном подарке из космоса узнала только через два месяца – в конце декабря 2017 года, а до этого ученые мира втихомолку обсуждали, что же это такое, и главным вопросом был, как и остается до сих пор, - это комета или искусственное тело?..

Сейчас, когда это непонятное тело, длиной предположительно 400 и шириной 40 метров (десять к одному, если быть более верным, поскольку точные размеры астероида пока не разглашаются, опять-таки непонятно почему), приблизилось к Юпитеру, на него нацелились сразу же все крупнейшие телескопы мира, например, Канада-Франция-Гавайи, NASA/ESA Hubble, южный Джемини, Большой ESO. Благодаря этому было получено множество фотоснимков, из которых специалисты сделали довольно впечатляющую анимацию (смотрите видео).

Версия, что астероид Oumuamua может быть рукотворным созданием (ее рассматривали даже сотрудники НАСА), официально отвергнута, однако доводы, которые выдвинула академическая наука в виде доказательства того, что «Посланник» всего лишь «каменная глыба» выглядят, мягко говоря, щупловатыми, и вот почему:

- «Посланник» постоянно наращивает скорость (вошел он в Солнечную систему со скоростью 95 тысяч километров в час, а сейчас она составляет уже 114 тысяч). Сотрудники NASA предполагают, что виной тому выделяемые кометные газы, придающие телу ускорение, однако ни один из мировых телескопов их отчего-то не обнаружил. К тому же Oumuamua подозрительно вращается в трех плоскостях, а его орбита не укладывается в расчетную;

- тогда ученые предположили, что виной тому может быть эффект Ярковского (ускорение космического тела появляется из-за теплового излучения от периодического нагревания и остывания поверхности астероида). Однако поведение «Посланника», как определили независимые исследователи, в эти формулы не вписывается;

- теперь НАСА утверждает, что Oumuamua – просто необычная комета, выстреливающая гранулами льда, которые и придают ей ускорение.

Конечно, не смотря на всю притянутость за уши официальных доводов, с ними можно было согласиться, если бы те же сотрудники NASA познакомили независимых исследователей с данными не только в оптическом, но и в инфракрасном спектре, параметрами загадочного астероида по радиоизлучению, радиации и так далее. То что «Посланник» похож на огромную глыбу, еще ни о чем не говорит, заявляют те же конспирологи, например, наша Луна тоже выглядит как обычный спутник Земли, хотя до сих пор еще никто из ортодоксальных ученых не опроверг неоспоримые доводы ее искусственности.

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Напомним, что ученые еще в прошлом году заявили, что «Посланник» прилетел к нам из созвездия Лиры, а конкретно – от звезды Веги. Но в этом случае, заявляют независимые астрономы, Оумуамуа, как показывают самые элементарные подсчеты, сделал огромный крюк, прежде чем попасть в Солнечную систему, что объяснимо только в том случае, если это рукотворный космический аппарат, но никак не астероид…

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 Теги: астероид, ученые

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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