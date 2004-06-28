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Раздел: Невероятное  
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В Габоне нашли необычных оранжевых крокодилов

В Габоне нашли необычных оранжевых крокодилов Длина рептилий составляет почти два метра.

Специалистам давно известно разнообразие фауны на территории Габона, очередное тому доказательство — уникальные оранжевые крокодилы, которых нашли в одной пещере. Специалист по геологии Ричард Оскари рассказал журналистам, как и когда произошла встреча с необычными созданиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ричард с коллегами во время исследования одной пещеры заметил красные глаза, в которых отражался свет фонарика. Когда исследователи вытащили крокодила наружу, то отметили необычную окраску создания: крокодил был словно апельсин — насыщенного оранжевого цвета.

Примечательно, что подобные животные водятся только в Габоне. Они могут достигать длины чуть менее два метра. Ученые сперва подумали, что окраска рептилий связана с рационом, однако эта теория оказалась ошибочной.

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Член исследовательской группы Olivier Test предположил, что крокодилы приобрели оранжевый оттенок из-за фекалий и мочи летучих мышей, которые устилают дно пещеры.
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 Теги: Африка, крокодилы

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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