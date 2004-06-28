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Раздел: Невероятное  
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Названы места с самой низкой температурой на Земле

Названы места с самой низкой температурой на Земле
Ранее самая низкая температура была зарегистрирована на советской исследовательской станции «Восток».

Ученые зафиксировали самую низкую температуру на поверхности Земли - минус 98,6 градуса по Цельсию - в Антарктике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Исследовательская группа под руководством Теда Скамбоса из Университета штата Колорадо обнаружила рекордный минимум при анализе спутниковых измерений ледяного покрова Южного континента.

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Исследователи фиксировали более 150 раз температуру, которая опускается ниже минус 90 градусов в южном полярном регионе на протяжении 2004-2016 лет.
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 Теги: Земля, низкая температура, места

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Сегодня, 12:39 » Автор: Алена Шимко
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