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Названы места с самой низкой температурой на Земле

Названы места с самой низкой температурой на Земле

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