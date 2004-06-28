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Канадские ученые разработали плащ-невидимку

Канадские ученые разработали плащ-невидимку В Канаде сделали прорыв в создании плаща-невидимки

Ученые Монреальского института научных исследований изобрели устройство, способное отражать световые лучи и маскировать объекты от человеческого глаза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Наша работа - это прорыв в поисках плаща-невидимки", - отметил автор исследования Джозев Азана.

Как отмечается, открытие основано на особенностях зрения человека, которое может воспринимать далеко не все частоты электромагнитного спектра.

Сейчас действие плаща одностороннее - он может быть невидим только в том случае, если взгляд человека направлен в направлении луча света к объекту через специальный фильтр. Однако специалисты уверены, что за таким принципом соответствующий эффект вскоре сможет достигаться под разными углами и направлениями.

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Устройство уже можно применять. К примеру, с помощью него телекоммуникационные компании могут засекречивать определенные частоты от злоумышленников, которые используют широкополосные волны.
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 Теги: ученые, плащ-невидимка

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Сегодня, 18:06 » Автор: Татьяна Ларина
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