Раздел: Невероятное
Канадские ученые разработали плащ-невидимку
В Канаде сделали прорыв в создании плаща-невидимки
Ученые Монреальского института научных исследований изобрели устройство, способное отражать световые лучи и маскировать объекты от человеческого глаза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Наша работа - это прорыв в поисках плаща-невидимки", - отметил автор исследования Джозев Азана.
Как отмечается, открытие основано на особенностях зрения человека, которое может воспринимать далеко не все частоты электромагнитного спектра.
Сейчас действие плаща одностороннее - он может быть невидим только в том случае, если взгляд человека направлен в направлении луча света к объекту через специальный фильтр. Однако специалисты уверены, что за таким принципом соответствующий эффект вскоре сможет достигаться под разными углами и направлениями.
Читайте также: Американцы разработали «плащ-невидимку». Фото
Устройство уже можно применять. К примеру, с помощью него телекоммуникационные компании могут засекречивать определенные частоты от злоумышленников, которые используют широкополосные волны.
Ученые Монреальского института научных исследований изобрели устройство, способное отражать световые лучи и маскировать объекты от человеческого глаза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Наша работа - это прорыв в поисках плаща-невидимки", - отметил автор исследования Джозев Азана.
Как отмечается, открытие основано на особенностях зрения человека, которое может воспринимать далеко не все частоты электромагнитного спектра.
Сейчас действие плаща одностороннее - он может быть невидим только в том случае, если взгляд человека направлен в направлении луча света к объекту через специальный фильтр. Однако специалисты уверены, что за таким принципом соответствующий эффект вскоре сможет достигаться под разными углами и направлениями.
Читайте также: Американцы разработали «плащ-невидимку». Фото
Устройство уже можно применять. К примеру, с помощью него телекоммуникационные компании могут засекречивать определенные частоты от злоумышленников, которые используют широкополосные волны.
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